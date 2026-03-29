Cezary Żak i Katarzyna Żak kilka lat temu podjęli decyzję, która odmieniła ich codzienność. Postanowili stworzyć swoje miejsce na ziemi w jednym z najbardziej malowniczych regionów Polski - na Mazurach. Tak powstał ich kolejny, już czwarty wspólny dom. Dziś nieruchomość przyciąga uwagę nie tylko piękną lokalizacją, ale też przemyślanym projektem i wyjątkowym klimatem.

Dom Żaków wśród zieleni i z widokiem na jezioro

Mazurska posiadłość Żaków została ulokowana w otoczeniu natury. Jednym z jej największych atutów są widoki na jezioro, które regularnie pojawiają się w materiałach publikowanych przez aktorkę w sieci. Już na pierwszy rzut oka widać, że dom został zaprojektowany z myślą o harmonii z krajobrazem. Z zewnątrz uwagę przyciąga spokojna, klasyczna bryła. Nie ma tu miejsca na przesadę - wszystko jest stonowane, spójne i podporządkowane naturze.

Założenia projektu były jasne: dom miał być drewniany, nowoczesny i energooszczędny, ale jednocześnie przytulny i wpisujący się w sielski charakter Mazur. Efekt? Nieruchomość, która łączy funkcjonalność z klimatem życia poza miastem. To przestrzeń, która nie dominuje otoczenia, lecz z nim współgra. Właśnie ten balans między nowoczesnością a naturą sprawia, że dom Żaków wzbudza tak duże zainteresowanie.

Budowa pod czujnym okiem właścicieli

Jak zdradziła Katarzyna Żak w jednym z wywiadów, budowa domu przebiegła w ekspresowym tempie dzięki współpracy z wyspecjalizowaną firmą. Aktorka i jej mąż aktywnie nadzorowali prace - co dwa tygodnie odwiedzali inwestycję, aby sprawdzić postępy. Gdy nie mogli być na miejscu, korzystali z nowoczesnych rozwiązań - śledzili kolejne etapy budowy za pośrednictwem Facebooka. To pokazuje, jak bardzo zależało im na każdym detalu.

Taras, który stał się sercem domu

Jednym z najważniejszych elementów mazurskiej posiadłości jest przestronny taras. W takiej lokalizacji naturalnie staje się on przedłużeniem domu - miejscem na poranną kawę, spokojne posiłki czy relaks z widokiem na jezioro. To właśnie tutaj najmocniej czuć ideę tego miejsca: odpoczynek, cisza i bliskość natury.

Choć życie na Mazurach może wydawać się idyllą, ma też swoje mniej oczywiste strony. W opowieściach o codzienności Żaków pojawia się zaskakujący wątek - największym problemem okazały się… muchy. Ten drobny, ale uciążliwy szczegół przypomina, że życie poza miastem to nie tylko piękne widoki, lecz także wyzwania, które są częścią lokalnej rzeczywistości.

Internauci mogą zajrzeć do środka

Dom Żaków wzbudza ogromne zainteresowanie również dlatego, że para chętnie pokazuje go w mediach społecznościowych. W sieci można znaleźć nagrania z okolicy oraz samej nieruchomości - m.in. na YouTube i Instagramie Katarzyny Żak.

Dzięki temu fani mogą zobaczyć nie tylko wnętrza i bryłę budynku, ale też jego największy atut: otaczającą go naturę, zieleń i jezioro, które tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.

