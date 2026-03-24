Sylwia Peretti mieszka z mężem w imponującej, luksusowej willi pod Krakowem o powierzchni aż 700 metrów kwadratowych. Wnętrza domu są nowoczesne i utrzymane w stonowanej, eleganckiej kolorystyce, która sprzyja relaksowi. Całość dopełnia przestronny taras, pięknie zagospodarowany ogród oraz bliskość lasu, zapewniająca ciszę i prywatność.

Tak mieszka Sylwia Peretti

Sylwia Peretti co jakiś czas uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje w mediach społecznościowych fragmenty wnętrz swojej luksusowej willi pod Krakowem. Na publikowanych zdjęciach widać przestrzenie wypełnione eleganckimi dodatkami, które podkreślają dopracowany charakter aranżacji. Całość utrzymana jest w spójnej, ekskluzywnej stylistyce, gdzie każdy detal wydaje się starannie przemyślany.

Uwagę przyciągają jasne, drewniane schody uzupełnione szklaną balustradą, która nie tylko nadaje całości nowoczesnego charakteru, ale także optycznie powiększa przestrzeń. Dodatkowego wrażenia lekkości i głębi dodaje duże lustro, w którym "Królowa życia" chętnie uwiecznia się na selfie.

Luksusowa kuchnia Sylwii Peretti

Kuchnia została urządzona w eleganckiej palecie czerni i bieli, subtelnie przełamanej złotymi akcentami, które dodają jej wyjątkowego szyku. W aranżacji nie zabrakło również marmuru - materiał ten zdobi blaty i podkreśla luksusowy charakter wnętrza, podobnie jak efektowny żyrandol, będący jednym z jego najmocniejszych elementów dekoracyjnych. To właśnie w tej przestrzeni Peretti chętnie spędza wolny czas, przygotowując swoje ulubione potrawy.

Przeglądając jej profil na Instagramie, łatwo zauważyć, że Peretti chętnie oddaje się pasji gotowania i często dzieli się efektami swojej pracy w kuchni. W przygotowywaniu potraw z pewnością pomaga jej nowoczesne wyposażenie, które stanowi istotny element jej funkcjonalnej i dobrze zorganizowanej przestrzeni kulinarnej.

Stylowy salon Sylwii Peretti

Równie imponująco prezentuje się salon Sylwii Peretti, który zachwyca dopracowaną aranżacją i spójnym stylem. Wnętrze zdobią wzorzyste tapety idealnie skomponowane z tapicerowanymi krzesłami, a ściany uzupełniają barokowe obrazy, nadające całości wyrazistego, eleganckiego charakteru.

Uwagę przyciąga także efektowny, kryształowy żyrandol, który stanowi jeden z najmocniejszych akcentów dekoracyjnych w tym pomieszczeniu.

Sypialnia w domu Sylwii Peretti

Sypialnia gwiazdy "Królowych życia" to przestrzeń, w której może wyciszyć się i złapać oddech po intensywnym dniu. To właśnie tutaj znajduje chwilę dla siebie, odpoczywa i regeneruje siły na kolejne wyzwania. Wnętrze utrzymane jest w delikatnych odcieniach pudrowego różu, które nadają mu przytulności. Całość dopełniają stylowe dodatki, takie jak wygodny fotel uszak oraz świeże kwiaty, wprowadzające do pomieszczenia harmonię i lekkość.

