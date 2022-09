Franciszek Pieczka nie żyje. Gwiazdor "Rancza" miał 94 lata

Bardzo smutna wiadomość obiegła media. Nie żyje 20-letni Franciszek Majewski, dziennikarz muzyczny RadioSpacji i syn znanego radiowca Piotra Majewskiego. Młody mężczyzna od lat zmagał się z ciężkimi chorobami. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające wpisy jego przyjaciół, współpracowników, a także jego taty. Wszyscy są głęboko poruszeni tą tragedią i nie mogą pogodzić się z tą stratą. Franciszek Majewski nie żyje. Miał zaledwie 20 lat Franciszek Majewski pracował w RadioSpacji i prowadził dwie audycje: morning show "Lecimy z domu" (wraz z Kacprem Popkowiczem) oraz "Przy mikrofonie". 20-latek od lat zmagał się z poważnymi chorobami i poruszał się na wózku inwalidzkim. Niestety, w piątek 26 marca młody dziennikarz zmarł. W piątek 26 marca zmarł w Warszawie Franciszek Majewski. Wiadomość o odejściu 20-latka, przed którym otwierało się dorosłe życie, zawsze będzie brzmieć strasznie. Gdy dotyczy kogoś tak dobrego, mądrego i szlachetnego jak Franek, trudno o znalezienie określającego ją przymiotnika - czytamy we wpisie Pawła Sito. Zobacz także: Krzysztof Kowalewski nie żyje. Aktor miał 83 lata Jak czytamy w dalszej części wpisu, dziennikarz był absolutnym profesjonalistą w swoim fachu. Jego szeroka, nabyta w dużej mierze w domu, wiedza muzyczna (był synem dziennikarza, specjalisty w dziedzinie jazzu Piotra Majewskiego oraz wnukiem Czesława Majewskiego, zapamiętanego ze słynnego Kabareciku Olgi Lipińskiej wraz ze swoją sztandarową frazą „Mam grać?”) predysponowała go do tworzenia pełnych fachowej wiedzy i erudycji całkowicie autorskich i pełnych osobistego zaangażowania audycji. 20-latek od lat był przykuty do wózka, cierpiał na wiele poważnych schorzeń. Nigdy jednak nie oczekiwał...