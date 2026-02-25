Bożena Dykiel odeszła 12 lutego 2026 roku w wieku 77 lat. Niespełna dwa tygodnie później odbył się pogrzeb legendarnej polskiej aktorki. Ceremonia zgromadziła prawdziwe tłumy żałobników. Po uroczystości w kościele urna z jej prochami została złożona na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim. Tak wygląda grób gwiazdy serialu "Na Wspólnej".

Pogrzeb Bożeny Dykiel

Śmierć Bożeny Dykiel poruszyła całe środowisko artystyczne i jej wielbicieli. Aktorka zmarła 12 lutego 2026 roku w wieku 77 lat, a uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 lutego w Warszawie. Podczas mszy odczytano poruszający list od rodziny, w którym bliscy podkreślili, że była wspaniałym człowiekiem oraz ukochaną żoną, mamą i babcią.

Pogrzeb miał charakter państwowy, co było wyrazem uznania dla dorobku Bożeny Dykiel, a w ostatniej drodze towarzyszyli jej bliscy, przyjaciele oraz liczni przedstawiciele świata kultury i filmu. Wśród obecnych znaleźli się między innymi Anna Guzik, Joanna Kurowska, Emilia Krakowska, Małgorzata Pieczyńska i Tadeusz Chudecki, którzy przyszli oddać hołd wybitnej aktorce.

Poruszający widok grobu Bożeny Dykiel

Po zakończonej uroczystości w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, kondukt żałobny wyruszył na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie urna z prochami aktorki spoczęła w grobie rodzinnym.

Na zdjęciach z pogrzebu widzimy morze kwiatów i wiązanek upamiętniających legendarną artystkę. Obok licznych wieńców i bukietów ustawiono także oprawione w ramkę zdjęcie Bożeny Dykiel, które stało się poruszającym akcentem ostatniego pożegnania. Nie zabrakło również okazałego wieńca z czerwonych róż od samego prezydenta Karola Nawrockiego. Zobaczcie, jak wygląda grób Bożeny Dykiel - ten widok porusza do łez.

Tak wygląda grób Bożeny Dykiel fot. Wojciech Olkusnik/East News

