Tomasz Wygoda od kilku edycji jest jurorem "Tańca z Gwiazdami" i coraz mocniej wybija się na tle pozostałych członków jury. Jego złote myśli, analogie i porównania elektryzują widzów tanecznego show, a sam Tomasz Wygoda ceni sobie spokój, artystyczny klimat, przyrodę i wnętrza, które zapierają dech w piersiach.

A jak mieszka Tomasz Wygoda? W mediach społecznościowych uchylił rąbka tajemnicy i pokazał dom z dala od miejskiego zgiełku. To wyjątkowe miejsca, w których sztuka miesza się z nieoczywistymi detalami. Te kadry zapadają w pamięć od pierwszego spojrzenia.

Mazurski dom Tomasza Wygody to azyl spokoju otoczony morzem zieleni

Bryła domu jurora "Tańca z Gwiazdami" przyciąga uwagę już na pierwszy rzut oka. To charakterystyczna budowla w stylu muru pruskiego, otoczona mnóstwem zieleni. Całość daje efekt sielskości i architektury, która ma charakter.

Do tego dochodzi taras wykończony ciemnobrązowymi deskami kompozytowymi o ryflowanej, antypoślizgowej strukturze. W praktyce oznacza to jedno, że przestrzeń wygląda elegancko, a przy okazji ma być po prostu wygodna w codziennym użytkowaniu. Tuż za tarasem widać nowoczesne, przeszklone drzwi z ciemnymi ramami, które dosłownie otwierają wnętrze na ogród. Ten zabieg spina wszystko w całość, a dom i natura nie konkurują ze sobą, tylko działają jak jeden plan.

Tomasz Wygoda w wywiadzie dla "Halo tu Polsat" z 2025 roku podkreślił, że długo bronił się, aby zdecydować się na zakup domu czy mieszkania i przede wszystkim cenił niezależność.

Pochodzę z Kielc. Mieszkałem przez 6 lat na Śląsku, a przez 3-4 lata spałem w garderobie, bo nie miałem mieszkania, ale za to żyłem pasją. Zawsze na walizkach - cieszyłem się przez długi czas, że mogę swoje życie zapakować góra w dwie, trzy walizki czy jakieś pudło i przejechać do Krakowa, wynajmując mieszkanie. Cieszyłem się, że mam mało, że to mi daje taką wolność, że to mnie nie ogranicza - wyjawił Tomasz Wygoda w 'Halo tu Polsat'

Tomasz Wygoda o swoim domu

W domu Tomasza Wygody konsekwentnie wraca ten sam motyw. Natura ma być wszechobecna, tak by sprzyjać pracy i twórczemu myśleniu. Nie ma tu przypadkowych wyborów. Z jednej strony widać wrażliwość na detale, z drugiej brak potrzeby, by wnętrza były muzealne. Juror "Tańca z Gwiazdami" podkreśla, że swój dom kupił trochę na przekór dotychczasowemu życiu, ale dziś to jego miejsce na ziemi, w którym znajduje się mnóstwo sentymentalnych pamiątek i przedmiotów, które nadają mu charakteru.

Jak jestem tu, to staram się być tu na 100%. Jak jadę do Warszawy, to jestem na 100% w Warszawie. Czy jak gdzieś jestem, gdzie indziej. Chodzi o to, żeby sobie nie robić samemu problemów, które nie istnieją. (...) I nie wiem w ogóle, wbrew mojemu dotychczasowemu życiu, mówię: spróbuję. Zbierałem długo pieniądze i udało się kupić - dodał Wygoda

Uwagę przyciąga nie tylko salon z biblioteczką, ale i ogromna sypialnia z łóżkiem w królewskim stylu i gobelinem na ścianie. Widać, że Tomasz Wygoda nie obawia się mocnych barw i ceni sobie eklektyzm. Tylko spójrzcie na te wnętrza!

Tak wygląda dom Tomasza Wygody fot. Instagram @tomaszjanwygoda

