Tomasz Wygoda jest jednym z jurorów uwielbianego przez widzów Polsatu programu "Taniec z Gwiazdami". Choreograf opowiedział o swoich wrażeniach po pierwszym odcinku tanecznego show. Co wywołało w nim największą ekscytację?

Tomasz Wygoda o pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Tomasz Wygoda to polski tancerz, choreograf i aktor, cieszący się ogromnym uznaniem w świecie artystycznym. Na początku ubiegłego roku został ogłoszony nowym jurorem "Tańca z Gwiazdami" i rolę tę pełni do dziś. Za nami pierwsze występy najnowszego sezonu show, podczas których uczestnicy mogli zaprezentować swoje taneczne umiejętności. Tomasz Wygoda w rozmowie z naszym reporterem opisał swoje wrażenia tuż po premierowym odcinku jubileuszowej edycji programu.

Fantastycznie. Jesteśmy w takim uniesieniu, bo jednak dwudziestka, trzydziesta edycja. To od razu od samego początku, od pierwszego kroku i od wejścia na ten parkiet, to wszyscy już czują, że to jest coś specjalnego powiedział Tomasz Wygoda.

Juror przekazał również słowa uznania w stronę swoich kolegów, którzy tworzą program od samego początku.

To jest też wielka satysfakcja, bo ja jestem tutaj czwarty sezon ale są osoby, które niosą, produkują, kreują to od początku i to kreują z takim fantastycznym skutkiem, że Wy państwo przede wszystkim to doceniacie, chcecie to oglądać. Więc ogromne brawa dla nich dodał.

Na koniec Tomasz Wygoda nawiązał do sztucznej inteligencji. Co powiedział? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo.

