"Warsaw Shore": Mała Ania właśnie wzięła ślub, pokazała romantyczne zdjęcia. Gratulacje!

Nie żyje Mariusz Ryjek . Niestety tragiczne wieści się potwierdziły. Uczestnik hitowych programów TVN, Polsatu i MTV nie żyje. Od wczoraj trwały poszukiwania mężczyzny, z którym kontakt urwał się tuż po godzinie 13:00, kiedy to wyszedł ze swojego domu w Gdańsku. Tego telefon był nieaktywny. Niestety już w niedziele po południu potwierdzono jego śmierć. Kim był Mariusz Adam Ryjek, gwiazda "Hell's Kitchen", "Warsaw Shore" i "You Can Dance"? Zobacz także: Nie żyje Mariusz Ryjek z "Hell's Kitchen". Tragiczny finał poszukiwań. Miał tylko 35 lat Kim był Mariusz Adam Ryjek? Uczestnik "Hell's Kitchen" i "Warsaw Shore" nie żyje. Miał 35 lat Mariusz Adam Ryjek zmarł w wieku 35 lat. O jego śmierci poinformował profil "Zaginieni przed laty" a także organizatorzy gali "Krwawy Sporty", w której miał wziąć udział w sobotę 8 maja. Mariusz Adam Ryjek miał wiele pasji. Swoją przygodę z telewizją rozpoczął w "You Can Dance", gdzie pojawił się w aż trzech edycjach! To jednak nie był jego koniec przygody z telewizją. Uczestnik o charakterystycznym wyglądzie zrobił również furorę w 2. edycji "Hell's Kitchen". Z zawodu monter rusztowań w stoczni. Z wykształcenia technik organizacji usług gastronomicznych. Lubi być w centrum uwagi. Głośny imprezowicz. Niektórzy uważają go za osobę nieobliczalną. Biega, ćwiczy na siłowni i trenuje boks. Kobiety się w nim kochają. Nienawidzi agresji i damskich bokserów. Jego sposobem na walkę ze stresem jest... robienie tulipanów z papieru. Uwielbia owoce morza. Jego marzeniem jest skok ze spadochronem i kąpiel nago pod wodospadem z ukochaną kobietą - tak opisywały go materiały prasowe "Hell's Kitchen" O swoim mocnym i nieprzewidywalnym...