Niespełna 19-letni Kacper Tomasiak przeżywa właśnie swoje sportowe apogeum. Podczas ostatnich Zimowych Igrzysk Olimpijskich wywalczył aż trzy medale: srebro w konkursie duetów razem z Pawłem Wąskiem, srebro na skoczni normalnej oraz brąz na skoczni dużej. Te wyniki kompletnie przerosły oczekiwania kibiców i ekspertów, którzy jeszcze przed igrzyskami uznaliby jeden medal za ogromny sukces polskich skoczków. Tomasiak stał się bohaterem narodowym, a jego nazwisko nie schodzi z ust mediów w całym kraju.

Martin Schmitt: "Największe wyzwania dopiero przed nim"

Legendarny niemiecki skoczek Martin Schmitt publicznie pochylił się nad sukcesem młodego Polaka. Docenił jego niezwykły talent, pracowitość oraz formę, jaką zaprezentował podczas olimpijskich konkursów. Schmitt zauważył, że Tomasiak nie tylko zasłużenie sięgnął po medale, ale wyznaczył też nowe standardy w polskich skokach narciarskich. Niemiec podkreślił jednak, że prawdziwe wyzwania dopiero przed Tomasiakiem. Jego zdaniem teraz najważniejsze będzie radzenie sobie z ogromną presją i oczekiwaniami całej Polski.

W swojej wypowiedzi Martin Schmitt ostrzegł, by nie obciążać Tomasiaka porównaniami do największych polskich legend: Adama Małysza i Kamila Stocha. Podkreślił, że młody mistrz musi tworzyć własną historię i rozwijać się na własnych warunkach.

"Liczę, że nie będzie za bardzo myślał o Adamie i o Kamilu" - powiedział niemiecki ekspert, dodając, że Tomasiak może stać się sportowcem światowej klasy, ale droga do tego nie będzie prosta. Każdy tydzień w Pucharze Świata będzie nowym testem i wymagał potwierdzenia formy.

Tomasiak szczerze o obawach przed powrotem do Polski

Wielki sukces na igrzyskach oznacza dla Tomasiaka nie tylko sportową radość, ale i nagły wzrost popularności. Sam zawodnik nie kryje, że nie wie, czego się spodziewać po powrocie do kraju.

Nie jestem przygotowany na powrót do domu, ponieważ będziemy zdecydowanie bardziej popularni i nie wiem, czego powinienem oczekiwać. Będzie to interesujące - wyznał w rozmowie tuż przed wylotem z Włoch.

Oczekiwania kibiców, zainteresowanie mediów i porównania do dawnych mistrzów mogą być ciężarem nawet dla najtwardszych sportowców.

