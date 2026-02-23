Kacper Tomasiak szczerze o wierze. Powiedział to w programie

Kacper Tomasiak stał się największym bohaterem polskiej reprezentacji podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 we Włoszech. Skoczek narciarski wrócił z tej imprezy z trzema medalami – dwoma srebrnymi i jednym brązowym. Jego osiągnięcie odbiło się szerokim echem w całym kraju. O tym, jak wyglądały kulisy tego sukcesu i jak poradził sobie z niespodziewaną falą popularności, Tomasiak opowiedział na kanapie programu „Dzień dobry TVN” po powrocie do Polski.

Kacper Tomasiak odciął się od mediów. Postanowił wypocząć po igrzyskach olimpijskich

Kacper Tomasiak nie ukrywał, że mimo wielkiego sukcesu potrafił zachować dystans do medialnego zamieszania, które wybuchło po jego powrocie do kraju. Zdradził, że celowo unikał śledzenia internetowych doniesień i nie wychodził zbyt często z domu, by móc spokojnie odpocząć.

Może nie aż tak bardzo, bo nie sprawdzam w Internecie tego, co się dzieje dookoła. (...) Mało wychodziłem z domu przez ten czas (przyp. red. – po powrocie z igrzysk), bo starałem się odpocząć, a nie afiszować tym wszystkim dookoła. Udawało się w miarę odciąć od tego wszystkiego przyznał skoczek.

Kacper Tomasiak opowiedział o wierze

W trakcie rozmowy w „Dzień dobry TVN” pojawił się temat duchowości oraz miejsca wiary w życiu sportowca. Kacper Tomasiak przyznał, że ostatnio, ze względu na wyjazdy i obowiązki sportowe, rzadziej służył jako ministrant podczas mszy świętej. Jednocześnie podkreślił, jak ogromne znaczenie ma dla niego wiara – szczególnie w przełomowych momentach kariery.

Zawsze, jak w takich najważniejszych momentach się wszystko bardzo dobrze układa, to mam poczucie, że to nie tylko kwestia szczęścia, ale czegoś większego, co mi pomaga z boku. (...) Nawet jak czasami zdarzały się niebezpiecznie wyglądające upadki, to praktycznie bez szwanku z tego wychodziłem, więc czuję, że wszystko zawsze się układa tak, żeby było dobrze powiedział olimpijczyk.

Kacper Tomasiak otrzymał niezwykłą niespodziankę. Otrzymał klucze do mieszkania

Po powrocie z Włoch na Kacpra Tomasiaka czekała w Warszawie ogromna niespodzianka. W programie „Dzień dobry TVN” otrzymał bowiem klucze do mieszkania w „miasteczku polskich mistrzów olimpijskich”. To wyjątkowe wyróżnienie, które spotkało skoczka narciarskiego, było symbolicznym podziękowaniem za jego osiągnięcia i dumę, jaką przyniósł polskiemu sportowi. Warto przypomnieć, że 19-letni Kacper Tomasiak zarobił fortunę za trzy medale olimpijskie.

Utalentowany skoczek zdradził, że w najbliższych dniach planuje przede wszystkim odpocząć po wyczerpującym sezonie i emocjonującym występie na igrzyskach. Zapytany o zainteresowania poza sportem, nie wskazał konkretnych planów - priorytetem jest dla niego regeneracja i powrót do pełni sił. Podczas wizyty w studiu „Dzień dobry TVN” dał się również namówić na grę w „Deluxe Ski Jump”, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją prowadzących.

