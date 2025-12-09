Według informacji opublikowanych przez Toma Sykesa na łamach „Daily Beast” oraz „The Royalist Substack”, książę William planuje przeprowadzenie gruntownych reform w brytyjskiej rodzinie królewskiej po objęciu tronu. Jak donosi dziennikarz, powołując się na anonimowego przyjaciela księcia, William zamierza ograniczyć liczbę osób posiadających tytuły książęce.

Meghan, Harry i księżniczki Eugenia i Beatrice pod lupą

Reforma planowana przez Williama ma dotyczyć również innych członków rodziny królewskiej. Tom Sykes informuje, że książę planuje odebrać tytuły książęce czterem osobom: Meghan Markle, księciu Harry’emu oraz księżniczkom Eugenii i Beatrice. Ich wspólną cechą ma być to, że są nieaktywnymi członkami rodziny królewskiej. Według przekazów medialnych, książę William uważa, że tytuły książęce powinny przysługiwać jedynie osobom pełniącym oficjalne obowiązki na rzecz monarchii. Decyzja ta może wywołać ogromne poruszenie w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w kontekście Meghan i Harry’ego, którzy od czasu opuszczenia dworu królewskiego w 2020 roku budzą kontrowersje.

Dzieci Kate i Williama z „uśpionymi” tytułami

Najbardziej zaskakującym elementem planowanej reformy jest jednak możliwa zmiana statusu dzieci Williama i Kate: George’a, Charlotte i Louisa. Według Sykesa, książę William rozważa tzw. „uśpienie” ich tytułów książęcych. Oznaczałoby to, że tytuły nie będą aktywnie używane aż do momentu, gdy dzieci osiągną pełnoletniość i samodzielnie zdecydują o swojej roli w monarchii. W praktyce oznacza to, że w szkole, w rodzinie czy wśród nauczycieli nie będą używane określenia „książę George”, „księżniczka Charlotte” czy „książę Louis”. Tytuły te pozostaną nieformalne i „nieczynne”, dopóki dzieci same nie wybiorą swojej ścieżki życiowej.

Kiedy George, Charlotte i Louis zdecydują o swojej przyszłości?

Według cytowanego przez Sykesa informatora, dzieci Williama i Kate po osiągnięciu pełnoletniości będą mogły samodzielnie zadecydować, czy chcą zostać pełnoetatowymi członkami rodziny królewskiej. Jeśli zdecydują się przyjąć oficjalne obowiązki, ich tytuły książęce zostaną przywrócone do aktywnego użytku. Decyzja ta może zapaść po ukończeniu przez dzieci 18 roku życia. Jeśli jednak żadne z nich nie zdecyduje się na życie w służbie monarchii, tytuły te mają „zniknąć” na stałe. To podejście radykalnie różni się od dotychczasowej praktyki w brytyjskiej rodzinie królewskiej, gdzie tytuły były przypisywane dziedzicznie i traktowane jako nienaruszalny przywilej.

Scenariusz, w którym żadne z dzieci Kate i Williama nie zdecyduje się na pełnienie funkcji w rodzinie królewskiej, nie jest wykluczony. W takim przypadku tytuły książęce miałyby formalnie zniknąć. To oznaczałoby przełomowe odejście od wielowiekowej tradycji i dalsze ograniczenie grona aktywnych członków monarchii. W kontekście sukcesji do tronu formalnie piąty w kolejce jest książę Harry, a szósty jego syn Archie. Zatem w przypadku rezygnacji dzieci Williama z królewskich obowiązków, następstwo tronu mogłoby teoretycznie objąć tę gałąź rodziny.

