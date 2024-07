W tegoroczne wakacje polskie gwiazdy na wakacje udały się do ciepłych europejskich krajów. Frykowska była aż dwa tygodnie we Włoszech, Siwiec dopiero co wróciła z Francji (zobacz), a Doda z Błażejem opalają się w Grecji. Ten sam wakacyjny kierunek obrał za swój cel Dawid Woliński, a ściślej mówić, poleciał na chyba swoją ulubioną wyspę Mykonos, z której kilka miesięcy temu chwalił się fotkami z nagą umięśnioną klatą.

Na uważanej za "raj dla gejów" malowniczej wyspie Woliński nie narzeka na nudę. W ciągu dnia Dawid spędza czas pływając w morzu śródziemnym i opalając się, a w nocy imprezuje, i to bardzo "po polsku". Razem ze znajomymi wybiera mocniejsze trunki zgodnie z narodową tradycją. Zobaczcie fotki: