Podczas zabawy sylwestrowej w TVP Roksana Węgiel zachwyciła występem na scenie pod Tatrami. Zaprezentowała odważne stylizacje, a nawet została wyróżniona platynową płytą, ale wokalistka miała z pewnością jeszcze jeden powód do radości! Zobaczcie, jak wspierał ją Kevin Mglej! Uroczo?

Roksana Węgiel mogła liczyć na wsparcie ukochanego na Sylwestrze

Sylwester w TVP minął pod znakiem wspaniałej zabawy i występów największych gwiazd polskiej estrady. Stylizacją zaskoczyła Maryla Rodowicz, ale szyku zadała także 18-letnia Roksana Węgiel. Wokalistka mogła liczyć na prawdziwą noworoczną niespodziankę, bo wraz z ukochanym, Kevinem Mglejem, otrzymali platynową płytę dla nowego singla "Miasto".

Co więcej, na swoim koncie na Instagramie Roksana Węgiel pokazała, jak tuż po występie wspierał ją narzeczony, Kevin Mglej. 26-latek nie tylko komplementował występ ukochanej, ale pokusił się też o romantyczne wyznanie.

Szczęśliwego Nowego Roku! Życzę Wam, abyście byli zdrowi i znaleźli prawdziwą miłość, kiedy te dwa życzenia się spełnią, z resztą sami dacie radę - napisał Kevin Mglej pod romantycznym ujęciem z Roksaną Węgiel.

Romantyczne życzenia noworoczne to jednak nie wszystko, na co zdobył się Kevin Mglej względem Roksany Węgiel! Do sieci trafiło ujęcie, na którym widać, jak 26-latek ... niesie ukochaną na rękach! Czy to nie słodkie? Kevin Mglej pisze wprost, że to już niemal tradycja.

Mój kochany - napisała zachwycona Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel mogła liczyć na narzeczonego również w trakcie koncertów Kevin Mglej nie mógł się napatrzeć na swoją partnerkę podczas scenicznych występów! Gołym okiem widać, że ta dwójka darzy się ogromnym uczuciem, wzajemnym szacunkiem i zaangażowaniem. Oglądaliście występ Roxie?

