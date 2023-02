Maciej Musiał do niedawna był mocno związany z TVP. Grał w serialu „ Rodzinka.pl ”, prowadził program „The Voice of Poland”, a wcześniej widzowie znali młodego aktora jako Michała w serialu „ Ojciec Mateusz ”. Teraz „Super Express” donosi, że Maciej Musiał wraca do hitowego serialu z Arturem Żmijewskim w roli słynnego „Ojca Mateusza”. Nie pojawi się jednak sam! Zobaczcie, kogo zobaczymy u jego boku! Maciej Musiał wraca do serialu "Ojciec Mateusz" Maciej Musiał był jednym z głównych bohaterów serialu „Ojciec Mateusz”. Potem jego postać wyjechała za granicę i widzowie zdążyli już zapomnieć o serialowym Michale. Teraz se.pl zapowiada wielki powrót Macieja Musiała do „Ojca Mateusza” . Według doniesień tabloidu aktor ma się pojawić w nowych odcinkach serialu i ma być częstym gościem na plebanii w Sandomierzu. Serialowy Michał do Sandomierza przyjedzie ze swoją dziewczyną Lucy, którą poznał we Włoszech. Babcia Lucyna będzie zachwycona narzeczoną wnuka i zacznie liczyć na prawnuki. Szybko okaże się, że nie musi długo czekać, bo Lucy już jest w ciąży. Niestety nie wszyscy tak serdecznie przywitają dziewczynę serialowego Michała z racji jej ciemnego koloru skóry. To będzie dopiero początek kłopotów pary po powrocie do Sandomierza! Będziecie oglądać? Zobacz także: Jak zmienili się najmłodsi aktorzy serialu "Rodzinka.pl"? Zdrójkowski, Musiał, Pawłowski Artur Żmijewski w serialu "Ojciec Mateusz"