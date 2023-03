Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyjechali z Polski! Mieli ważny powód 

Medialne potyczki Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego sprawiły, że ich synowie chcąc nie chcąc stali się obiektem zainteresowania mediów. I podczas gdy prowadzący "Pytanie na śniadanie milczy", jego była żona chwali się światu wspaniałym kontaktem, jaki ma z synami. Niestety, na jaw zaczynają wychodzić nowe fakty! Po tym, jak okazało się, że starszy syn nie zaprosił Pauliny Smaszcz na własny ślub, do mediów przedostały się kolejne budzące kontrowersje informacje. 25-letni Franciszek postanowił zmienić nazwisko! Skąd taka decyzja i jak się teraz nazywa? Starszy syn Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz zmienił nazwisko "Kobieta-petarda" od kilku tygodni skutecznie nie odpuszcza swojemu byłemu mężowi, dzieląc się z mediami kolejnymi smaczkami na temat prowadzącego "Pytanie na śniadanie". Paulina Smaszcz nie tylko zarzuca Maciejowi Kurzajewskiemu liczne kłamstwa , ale też grozi ich ujawnieniem podkreślając przy tym, że dziennikarz swoim zachowaniem uderza nie tylko w nią, ale też ich wspólnych synów - 16-letniego Juliana oraz 25-letniego Franciszka. Co więcej, choć mogłoby się wydawać, że ich konflikt nieco przycichł, momentem kulminacyjnym okazała się niezapowiedziana byłej żony Macieja Kurzawekiego w domu jego matki, przez co Paulina Smaszcz ma teraz problemy z policją . Te wszystkie sytuacje, a także angażowanie się w sprawę bliskich prowadzącego "Pytania na śniadanie" oraz mieszanie w konflikt pomiędzy byłymi małżonkami ich synów sprawiły, że starszy z nich postanowił podjąć drastyczną decyzję. Franciszek Kurzajewski zrezygnował z nazwiska ojca! Zobacz także: Paulina Smaszcz nie odpuszcza Maciejowi Kurzajewskiemu: "W trumnie jeszcze będę grozić mu palcem" Jak donoszą media, 25-letni syn Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego miał to zrobić, by......