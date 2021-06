Tak mieszkają Marina i Wojciech Szczęśni! Biel, szarość i dodatki warte fortunę [ZDJĘCIA]

Marina i Wojciech Szczęśni obchodzą 4. rocznicę ślubu. Zarówno piosenkarka, jak i piłkarz opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia ze ślubu, a Wojciech Szczęsny dodał do tego bardzo romantyczny opis. W uroczy sposób podsumował swoje małżeństwo z Mariną. To trzeba przeczytać! Romantyczny wpis Wojtka Szczęsnego! Marina i Wojtek Szczęsny wzięli ślub w 2015 roku po dwóch latach znajomości. Bajkowa uroczystość z mnóstwem kwiatów odbyła się w Grecji i parze towarzyszyła najbliższa rodzina. W 2018 oku na świat przyszedł ich synek Liam, który jest oczkiem w głowie swoich rodziców. Od ślubu pary minęły już cztery lata, a Wojtek Szczęsny wyznał na Instagramie, że każdy dzień ich wspólnego życia jest jak sen! Co za wyznanie... 4 lata temu ożeniłem się z moja najlepszą przyjaciółką i najpiękniejszą kobietą na ziemi, Mariną. Odtąd każdy dzień jest jak sen! – wyznał Wojciech Szczęsny na Instagramie. Internauci są zachwyceni romantycznym wpisem piłkarza i życzą parze wszystkiego, co najlepsze. Szybko ten czas zleciał. 👍 Szczęścia dla Was! 🎉 👏✨ Cudowni Wy, cudowna sceneria!Bajkowo❤️😘Happy Wedding Anniversary Pięknie! Kolejnych wspaniałych lat razem! ❤️ Piękna z Was para 💕 Sami spójrzcie na to zdjęcie! Zobacz także : Jak gwiazdy nazywają swoje dzieci? Niektórzy wybierają naprawdę oryginalne imiona! Wyświetl ten post na Instagramie. 4 years ago I married my best friend and the most beautiful woman on earth @marina_official ❤️ Every day since has been a...