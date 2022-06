Jan Kliment i Lenka Klimentová spodziewają się dziecka! "Czekaliśmy na ten moment tak długo"

Hanna Żudziewicz z "Tańca z Gwiazdami" nagrała w sieci relację, w której odniosła się do wulgarnego komentarza Jana Klimenta. Czy tancerka i zwyciężczyni ostatniej edycji programu Polsatu ma żal do kolegi z parkietu? Jest szczery komentarz Hanny Żudziewicz. Sprawdźcie, co powiedziała o szokującym zachowaniu Jana Klimenta, które zostało uwiecznione przez kamery. Hanna Żudziewicz odpowiada Janowi Klimentowi W poniedziałek oglądaliśmy wielki finał dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami". W ostatnim odcinku programu o Kryształową Kulę walczyli Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz z Kajrą i Rafałem Maserakiem. Ostatecznie okazało się, że najwięcej głosów widzów otrzymali Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz i to właśnie oni wygrali "Taniec z Gwiazdami". Niestety, szybko okazało się, że nie wszyscy byli tym zachwyceni. Podczas transmisji opublikowanej na Facebooku widzowie zobaczyli, jak Jan Kliment podchodzi do Kajry i w niecenzuralnych słowach komentuje zwycięstwo jej konkurentów. - Ch** im w d**. Ja pie**** - podsumował Jan Kliment, były tancerz "Tańca z Gwiazdami". Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Tak Piotr Mróz świętował zwycięstwo z ukochaną! Zdjęcia paparazzi O nagraniu zrobiło się głośno, a Jan Kliment przeprosił za swoją wulgarną wypowiedź. Teraz do sprawy odniosła się również Hanna Żudziewicz. Tancerka skomentowała zachowanie Jana Klimenta podczas relacji na InstaStories. Sporo teraz się mówi o wypowiedzi Janka Klimenta po ogłoszeniu wyniku, że to ja i Piotr wygrywamy "Taniec z Gwiazdami", a ja chciałam się do tej sprawy odnieść tutaj, przed wami wszystkimi. Mój i Piotra freestyle miał przesłanie i to przesłanie było jasne, że grzech, błąd to najbardziej ludzka rzecz. To, że popełniamy...