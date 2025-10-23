Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zbliża się wielkimi krokami, a ta wyjątkowa uroczystość odbędzie się już wkrótce. Para znanych prezenterów, która od początku ich wspólnej relacji budzi ogromne zainteresowanie mediów i fanów, zdecydowała się powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Emocje wokół ślubu rosną z dnia na dzień. Ostatnio w mediach pojawiło się zaproszenie pary, znamy już listę gości, a teraz okazuje się, że Katarzyna Cichopek zaskoczy też swoimi sukniami ślubnymi. Aktorka nie poprzestała na jednej....

Reklama

Viola Piekut odpowiedzialna za ślubne kreacje Katarzyny Cichopek

Wielki ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego już za kilka dni. Za wyjątkowy wygląd Katarzyny Cichopek w dniu jej ślubu odpowiada znana projektantka mody, Viola Piekut. To właśnie ona przygotuje ślubne stylizacje dla aktorki. Ich współpraca trwa od wielu lat i jak zdradziło źródło serwisu Plejada, Katarzyna nie wyobrażała sobie, by na ślubie mieć na sobie suknie od kogokolwiek innego.

Kasia nie wyobrażała sobie, aby w tym dniu miała na sobie kreacje od kogoś innego niż Viola Piekut. Ceni sobie ich znajomość i wieloletnią współpracę, dlatego i tym razem zaprezentuje się w sukniach Violi. Przygotowanych jest kilka stylizacji, raczej nie będą śnieżnobiałe - informuje Plejada, powołując się na swoje źródło

Viola Piekut to uznana projektantka, której atelier znajduje się w Warszawie. Specjalizuje się w projektowaniu eleganckich sukien ślubnych i wieczorowych. Wśród jej klientek są takie gwiazdy jak Małgorzata Kożuchowska, Grażyna Torbicka, Sylwia Grzeszczak czy Barbara Kurdej-Szatan. Jej kreacje wielokrotnie pojawiały się na czerwonym dywanie, a sama Katarzyna Cichopek też chętnie sięga po jej projekty.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podzielą się zdjęciami ze ślubu?

Menadżer Katarzyny Cichopek informował, że para zamierza podzielić się swoim wyjątkowym dniem w mediach społecznościowych. To wtedy zobaczymy, jakie kreacje wybrała gwiazda Polsatu.

Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie. powiedział Patryk Wolski, menedżer gwiazd

Zobacz także:

Reklama

VIPHOTO/EAST NEWS