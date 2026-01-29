Agnieszka Dygant spełniła swoje marzenie o życiu blisko natury. W grudniu 2022 roku aktorka zakupiła posiadłość zlokalizowaną w jednym z podwarszawskich lasów. Dom został ukończony w dwa lata, a aktorka postanowiła pokazać wnętrza willi, która stała się jej prywatnym azylem.

Agnieszka Dygant pokazała zachwycającą willę

Dom został zaprojektowany i wybudowany z dbałością o najmniejsze szczegóły, a Dygant osobiście nadzorowała każdy etap budowy. Wnętrza urzekają harmonią i spójnością i - jak sama mówi - są wyraźnym odbiciem filozofii życiowej aktorki, która w ostatnich latach coraz mocniej stawia na spokój, wyciszenie i kontakt z naturą.

W aranżacji wnętrz dominuje naturalne drewno, stonowane kolory ziemi oraz surowe tynki. Centralnym punktem salonu jest regał wykonany z ponad 50-letniego drewna, który nadaje pomieszczeniu unikalnego charakteru. Przestrzenie są przemyślane i zaaranżowane w duchu minimalizmu - nie znajdziemy tu zbędnych ozdób ani przypadkowych dodatków.

Ta działka jest piękna i chciałam żeby to, co jest na zewnątrz, korespondowało z tym, co jest w środku, więc zastosowałam tutaj mnóstwo naturalnych rozwiązań. mówi o swojej przyleśnej posiadłości Agnieszka Dygant

Wnętrza zachwycają też panoramicznymi oknami, które otwierają dom na otaczający go las. W salonie, jak i w sypialni, duże przeszklenia sprawiają, że przyroda staje się integralną częścią domu. Każdy element wystroju został dobrany tak, aby współgrał z otaczającym środowiskiem, tworząc spójną i kojącą przestrzeń.

Basen i sauna w posiadłości Agnieszki Dygant

Łazienka Agnieszki Dygant to przykład eleganckiego minimalizmu - wykończona wielkoformatowymi płytkami gresowymi w odcieniach beżu i szarości, posiada wolnostojącą wannę oraz saunę. Zastosowane materiały - beton, naturalne drewno i nowoczesna ceramika - podkreślają naturalny charakter całego domu. Na zewnętrznym ogrodzie znajduje się basen klimatyczny basen z widokiem na las. Całość tworzy spójną, luksusową przestrzeń sprzyjającą regeneracji i odpoczynkowi.

Gdzie znajduje się dom Agnieszki Dygant?

Nowy dom Agnieszki Dygant znajduje się w jednym z podwarszawskich lasów i stał się symbolem jej przemiany i poszukiwania balansu między życiem zawodowym a osobistym. Bliskość natury, prywatność i wyciszenie to główne atuty tej lokalizacji, które zdecydowały o wyborze miejsca. Aktorka nie ukrywa, że kontakt z przyrodą był dla niej kluczowy - chciała, by wnętrze domu odpowiadało temu, co znajduje się na zewnątrz. Dlatego zdecydowała się na rozwiązania, które harmonijnie łączą architekturę z otaczającym krajobrazem.

Salon Agnieszki Dygant, fot. Instagram/agnieszka_dygant_official

Schody w wilii Agnieszki Dygant , fot. Instagram/agnieszka_dygant_official

Łazienka Agnieszki Dygant, fot. Instagram/agnieszka_dygant_official