Tak mieszka Sofi z "Królowej przetrwania". Luksusowy apartament na Złotej

Wojtek Gola, influencer i współtwórca Fame MMA, mieszka w Warszawie w słynnej okolicy, która od lat rozpala wyobraźnię fanów luksusowych wnętrz: Złota 44. Apartament ma około 120 metrów kwadratowych, a na co dzień dzieli go z partnerką Sofi. To mieszkanie nie jest tylko ładnym tłem do zdjęć - przyciąga konkretnymi detalami, a jednocześnie okazuje się przystankiem, ponieważ Gola planuje przeprowadzkę do domu.

Sofi Sivokha mieszka z Wojtkiem Golą w luksusowym apartamencie na Złotej. Widok na Pałac Kultury to nie wszystko

W tym apartamencie, w którym na co dzień mieszka Sofi, najbardziej uderza zmiana nastroju. Wcześniej dominowały ciemniejsze rozwiązania: mocne ściany, wyraziste sufity i podłoga, które budowały bardziej wieczorowy, cięższy klimat. Dziś miejsce wygląda inaczej jest jaśniej, spokojniej. W palecie rządzą beże i drewno, a całość sprawia wrażenie przemyślanej metamorfozy, a nie przypadkowego miksu trendów.

Najmocniej widać to w sypialni i kuchni, gdzie jasne tony i naturalne materiały grają pierwsze skrzypce. Kontrastem jest łazienka - utrzymana w nieco ciemniejszej kolorystyce, która dodaje wnętrzu charakteru i nie pozwala mu stać się jedną beżową plamą.

W ostatnim czasie gwiazda jednak na długo opuściła swoje gniazdko i musiała zrobić sobie przerwę. Niedawno Sofi z „Królowej przetrwania opowiedziała” o rozłące z Wojtkiem Golą.

Sofi Sivokha i Wojtek Gola mają w salonie złotego goryla. Para planuje jednak przeprowadzkę

Jeśli jednak ktoś myśli, że to po prostu kolejny spokojny, neutralny apartament w wysokim standardzie, salon szybko wyprowadza go z błędu. W centralnym punkcie stoi ogromna rzeźba złotego goryla - detal, który nie udaje subtelności i nie próbuje wtopić się w tło. To ozdoba z kategorii: albo ją kochasz, albo nie wiesz, jak z nią żyć, ale na pewno ją zapamiętasz.

Taki akcent zmienia odbiór całego mieszkania. Nagle w tej beżowo-drewnianej układance pojawia się element popkulturowej przesady, trochę z ducha show-biznesu, trochę z galerii sztuki użytkowej. I właśnie dlatego salon kradnie uwagę: nie tylko stylem, ale też odwagą.

Do tego dochodzi widok z okien - z bliska widać Pałac Kultury i Nauki. To jedna z tych warszawskich perspektyw, które natychmiast zdradzają, gdzie jesteśmy, i dodają mieszkaniu wielkomiejskiej energii, nawet jeśli w środku królują spokojne kolory.

Jednocześnie Gola w przeszłości dał do zrozumienia, że Złota 44 nie musi być docelowym adresem. Przekazał, że kończy budowę domu i że on oraz Sofi planują przeprowadzkę w najbliższym czasie.

Tak mieszka Sofi z "Królowej przetrwania". Luksusowy apartament na Złotej Instagram @sofisivokha

