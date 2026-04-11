Tak mieszka Sofi z "Królowej przetrwania". Luksusowy apartament na Złotej

Tak mieszka Sofi z „Królowej przetrwania”. Uwiła sobie gniazdko z ukochanym w centrum Warszawy
Sofi Sivokha zyskuje coraz większą popularność po udziale w „Królowej przetrwania”. Uczestniczka głośnej produkcji TVN na co dzień mieszka w 120-metrowym apartamencie przy Złotej 44. Celebrytka ułożyła tam sobie życie razem z jej ukochanym, Wojciechem Golą. Zobaczcie, jak mieszkają zakochani.
Wojtek Gola, influencer i współtwórca Fame MMA, mieszka w Warszawie w słynnej okolicy, która od lat rozpala wyobraźnię fanów luksusowych wnętrz: Złota 44. Apartament ma około 120 metrów kwadratowych, a na co dzień dzieli go z partnerką Sofi. To mieszkanie nie jest tylko ładnym tłem do zdjęć - przyciąga konkretnymi detalami, a jednocześnie okazuje się przystankiem, ponieważ Gola planuje przeprowadzkę do domu.
Sofi Sivokha mieszka z Wojtkiem Golą w luksusowym apartamencie na Złotej. Widok na Pałac Kultury to nie wszystko
W tym apartamencie, w którym na co dzień mieszka Sofi, najbardziej uderza zmiana nastroju. Wcześniej dominowały ciemniejsze rozwiązania: mocne ściany, wyraziste sufity i podłoga, które budowały bardziej wieczorowy, cięższy klimat. Dziś miejsce wygląda inaczej jest jaśniej, spokojniej. W palecie rządzą beże i drewno, a całość sprawia wrażenie przemyślanej metamorfozy, a nie przypadkowego miksu trendów.
Najmocniej widać to w sypialni i kuchni, gdzie jasne tony i naturalne materiały grają pierwsze skrzypce. Kontrastem jest łazienka - utrzymana w nieco ciemniejszej kolorystyce, która dodaje wnętrzu charakteru i nie pozwala mu stać się jedną beżową plamą.
W ostatnim czasie gwiazda jednak na długo opuściła swoje gniazdko i musiała zrobić sobie przerwę. Niedawno Sofi z „Królowej przetrwania opowiedziała” o rozłące z Wojtkiem Golą.
Sofi Sivokha i Wojtek Gola mają w salonie złotego goryla. Para planuje jednak przeprowadzkę
Jeśli jednak ktoś myśli, że to po prostu kolejny spokojny, neutralny apartament w wysokim standardzie, salon szybko wyprowadza go z błędu. W centralnym punkcie stoi ogromna rzeźba złotego goryla - detal, który nie udaje subtelności i nie próbuje wtopić się w tło. To ozdoba z kategorii: albo ją kochasz, albo nie wiesz, jak z nią żyć, ale na pewno ją zapamiętasz.
Taki akcent zmienia odbiór całego mieszkania. Nagle w tej beżowo-drewnianej układance pojawia się element popkulturowej przesady, trochę z ducha show-biznesu, trochę z galerii sztuki użytkowej. I właśnie dlatego salon kradnie uwagę: nie tylko stylem, ale też odwagą.
Do tego dochodzi widok z okien - z bliska widać Pałac Kultury i Nauki. To jedna z tych warszawskich perspektyw, które natychmiast zdradzają, gdzie jesteśmy, i dodają mieszkaniu wielkomiejskiej energii, nawet jeśli w środku królują spokojne kolory.
Jednocześnie Gola w przeszłości dał do zrozumienia, że Złota 44 nie musi być docelowym adresem. Przekazał, że kończy budowę domu i że on oraz Sofi planują przeprowadzkę w najbliższym czasie.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.