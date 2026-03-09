Sofi z "Królowej przetrwania" robi karierę dzięki Goli? Mocna reakcja

W trzeciej edycji „Królowej przetrwania” nie brakuje uczestniczek, które budzą spore emocje w mediach społecznościowych. Wiele z nich ma też mocny charakter, o czym przekonali się widzowie, którzy obejrzeli pierwszy odcinek show. Nowa odsłona programu wystartowała w środę, 4 marca. W produkcji udział wzięły Maja Rutkowski, Ilona Felicjańska, Dominika Tajner, Nicol Pniewska, Sofi Sivokha, Monika Jarosińska, Dominika Serowska, Agnieszka Grzelak, Dominika Rybak, Karolina Pajączkowska orazIzabela Macudzińska. W roli prowadzącej wystąpiła Małgorzata Rozenek-Majdan

Sofi zawdzięcza karierę Wojciechowi Goli? Uczestniczka „Królowej przetrwania” odpowiedziała

Do uczestniczek „Królowej przetrwania”, które budzą skrajne emocje w sieci, bez wątpienia należy Sofi Sivokha. 21-letnia influencerka z Ukrainy związała się ze starszym o 16 lat Wojciechem Gola, którego widzowie kojarzą przede wszystkim z programu „Warsaw Shore”, a później organizacji Fame MMA.

Celebryta i jego partnerka mieszkają w luksusowym apartamencie przy Złotej 44. Pochodząca z Ukrainy dziewczyna mogła przeczytać sporo złośliwych komentarzy na swój temat, w których internauci sugerowali, że jest „utrzymanką” Goli i związała się z nim „wyłącznie dla kasy”. Zdaniem krytyków gdyby nie ten „transakcyjny związek”, Sofi nie zrobiłaby kariery. W rozmowie z naszą reporterką odpowiedziała na te zarzuty.

W sieci jest dużo plotek. Ja nie wiedziałam, kim jest wojtek, to tyle, co mogę powiedzieć powiedziała Sofi.

W dalszej części zażartowała na temat zbliżającego się Dnia Kobiet. Przyznała, że Wojciech Gola z tej okazji organizuje niespodziankę na wieczór.

Nie wiem, Wojtek coś ma przygotować na ten wieczór. Może mnie zaskoczy i będzie 20 kobiet dodała.

Sofi i Izabela Macudzińska zaprzyjaźniły się w „Królowej przetrwania”. Uczestniczki mocno sobie słodzą

Choć „Królowa przetrwania” rozpoczęła się od wielkiej kłótni, to niektóre uczestniczki znalazły w programie nić porozumienia. To z pewnością możemy powiedzieć o Sofi i Izabeli Macudzińskiej. Obie panie w wywiadach podczas premiery przyznały, że świetnie się dogadywały na Sri Lance.

Wygląda na to, że choć Izabela Macudzińska jest starsza od Sofi o ponad 20 lat, różnica wieku w niczym nie przeszkadzała uczestniczkom programu TVN.

Sofi z "Królowej przetrwania" robi karierę dzięki Goli? Mocna reakcja Andrzej Kulpita/East News