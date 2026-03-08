Wojciech Gola, były uczestnik „Warsaw Shore” i włodarz Fame MMA, oficjalnie jest związany z młodszą od siebie o 15 lat, Sofi. Ich związek początkowo wzbudzał spore kontrowersje, ale mimo to para nadal jest razem i na każdym kroku udowadnia, że łączy ich coś wyjątkowego. Ostatnio Sofi wzięła udział w "Królowej przetrwania", a jak poradziła sobie z rozłąką z ukochanym?

Wojciech Gola i Sofi nie ukrywają swoich uczuć

Wojciecha Golę i Sofi dzieli 15 lat, ale para konsekwentnie jest obojętna wobec krytyki. W rozmowie z Party.pl Sofi przyznała otwarcie, że nie odczuwa tej różnicy: „Ja tego nie odczuwam, bardziej to Wojtek odczuwa”. Z kolei Gola tłumaczy, że choć bywa zaskoczony, jak bardzo ludzi szokuje ta sytuacja, sam nie widzi w tym problemu: „Ja się czuję na młodszą osobę, ale też nie odczuwam tego w zachowaniu Sofi, kiedyś były czasy, że kobiety były w ciąży w tym wieku”.

Para już od dawna wspólnie pojawia się na imprezach show-biznesowych i nie szczędzą sobie czułości. Sofi w ostatnim czasie też mocno rozwinęła skrzydła i nie tylko angażuje się w kolejne projekty, ale wzięła też udział w ptogramie "Królowa przetrwania". Wygląda na to, że oboje lubia życie w blasku fleszy.

Sofi o rozłące z Wojtkiem Golą

Podczas konferencji programu "Królowa przetrwania" Sofi została zapytana przez reporterkę Party.pl o rozłąkę z Wojtkiem Golą. Uczestniczka hitowego porgramu TVN mówi wprost:

Oczywiście, że bardzo tęskniłam... Bardzo tęskniłam, bo spędzamy z Wojtkiem 24/7 i to była taka nasza pierwsza rozłąka na dłuższy czas, więc trochę bolało - wyznała Sofi

