Rafał Trzaskowski mieszka skromnie: 100-metrowe mieszkanie na Kabatach

Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, mieszka na warszawskich Kabatach w czteropokojowym mieszkaniu o powierzchni 100 metrów kwadratowych. To zaskakujące, że osoba pełniąca tak wysokie stanowisko publiczne, zamiast rezydować w ekskluzywnej rezydencji z ochroną, wybrała życie w zwykłym bloku mieszkalnym.

Wnętrze jego mieszkania to połączenie funkcjonalności i stylu vintage. Jasna kolorystyka, drewniane meble i regały uginające się pod ciężarem książek i płyt CD tworzą klimat miejsca, w którym kultura i tradycja idą w parze z codziennością. Pomieszczeniem, które pełni szczególną rolę, jest kuchnia – to tam rodzina Trzaskowskich spędza wspólnie najwięcej czasu.

Rafał Trzaskowski w oczach sąsiadów

To nie jest obrazek z politycznego PR-u. Mieszkańcy Kabat niejednokrotnie widują Rafała Trzaskowskiego wychodzącego rano z domu – bez obstawy, bez błyskających światełek eskorty, bez pancernych samochodów. Zamiast tego – plecak na ramieniu i krok w kierunku metra czy tramwaju. Takie podejście do codzienności pokazuje, że prezydent stolicy wybiera bliskość ludzi, a nie luksus i izolację.

Ten wizerunek, choć szokujący w kontekście pozycji, jaką zajmuje, zyskuje coraz większe uznanie wśród warszawiaków. Dla wielu jest to potwierdzenie, że autentyczność i normalność mogą współistnieć z pełnieniem ważnych funkcji publicznych.

Sąsiedzi Rafała Trzaskowskiego i jego żony Małgorzaty Trzaskowskiej nie kryją sympatii wobec pary prezydenckiej. Ich zdaniem, to osoby życzliwe, uprzejme i w pełni zintegrowane ze społecznością lokalną. Nie dystansują się, nie udają elit. Przeciwnie – są obecni w codziennym życiu osiedla.

Rafał Trzaskowski, znany z energicznej działalności politycznej, prywatnie jawi się jako ciepły człowiek, który nie zapomina o tym, skąd pochodzi i komu zawdzięcza swoją funkcję. Ten obraz kontrastuje z często spotykanym wśród polityków oderwaniem od rzeczywistości.

Jedna z choinek przewróciła się przez bardzo silny wiatr. Pani Trzaskowska ją ratowała razem z innymi mieszkańcami opowiedział jeden z sąsiadów kandydata na prezydenta RP na łamach Plejady.

Rafał i Małgorzata Trzaskowscy żyją na zielonych Kabatach

Kabaty to dzielnica, która zyskała na popularności dzięki swojemu sąsiedztwu z Lasem Kabackim. To miejsce, które oferuje spokój, przestrzeń i dostęp do terenów rekreacyjnych, jednocześnie będąc dobrze skomunikowane z centrum miasta. Nic dziwnego, że właśnie tu Rafał Trzaskowski postanowił zamieszkać z rodziną.

Zieleń, bezpieczeństwo i silne więzi społeczne sprawiają, że Kabaty są uznawane za jedno z najlepszych miejsc do życia w Warszawie. Obecność znanych osób, takich jak prezydent miasta, dodaje dzielnicy dodatkowego prestiżu, ale też potwierdza jej przyjazny charakter.

