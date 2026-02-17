Rafał Maserak odsłonił swoje wnętrza w mediach społecznościowych. Tancerz, znany z programu „Taniec z Gwiazdami”, urządził mieszkanie wraz ze swoją partnerką Małgorzatą Lis. Jego wnętrza emanują ciepłem domowego ogniska i przytulną atmosferą. Zobaczcie sami! Maserak to tancerz, choreograf i instruktor tańca. Szerokiej publiczności dał się poznać jako uczestnik, a później juror programu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie zrobił prawdziwą furorę. Prywatnie jest szczęśliwym ojcem synka, którego często pokazuje w mediach społecznościowych. Swoje urocze mieszkanie urządził wraz ze swoją ukochaną, Małgorzatą Lis. Co więcej, utalentowany tancerz obchodzi dziś swoje urodziny!

Tak mieszka Rafał Maserak

W swoich mediach społecznościowych Rafał Maserak chętnie dzieli się domowymi kadrami. Często pozuje ze swoim synkiem albo sam, pokazując w tle przytulne wnętrza mieszkania. Jak się okazuje, wszystkie pomieszczenia urządził z pomocą swojej partnerki, Małgorzaty Lis.

Wnętrza Rafała Maseraka utrzymane są w jasnej tonacji bieli i beżu. Klasyczna, drewniana podłoga w odcieniu ciemnego brązu dodaje pomieszczeniom ciepła i charakteru. Miłym, domowym akcentem jest kominek, który świetnie współgra z estetyką całego mieszkania. Dom wydaje się idealnym miejscem do relaksu i spędzania czasu z najbliższymi. Zobaczcie zdjęcia wnętrz Rafała!

Nasz remont ciągnie się dość długo!Ale mieszkamy już i czujemy dobrą energię w naszym domku. Od kilku dni mamy stół....który jest centralnym miejscem przy którym w tych 'dziwnych' czasach wysyłamy oferty, zapytania i szukamy alternatyw na to co można robić w przyszłości napisał pod jednym ze zdjęć.

Rafał Maserak obchodzi dziś urodziny. Skończył 41 lat

Rafał Maserak zasłynął najpierw jako uczestnik tanecznego show, a następnie jako juror w programie "Taniec z Gwiazdami". Słynny tancerz nie może się już doczekać kolejnej, 18. edycji tanecznego show. Numery par "Tzg" zostały już oficjalnie ogłoszone. Teraz tylko pozostaje czekać na premierę, która odbędzie się 1 marca.

Dziś jednak ma wyjątkową okazję do świętowania – 17 lutego 2026 roku obchodzi 41. urodziny! Z tej okazji wiele najbliższych mu osób złożyło mu serdeczne życzenia w mediach społecznościowych.

Rafciu, oby każdy rok był bardziej Twój niż poprzedni! Sto lat czytamy na InstaStories.

Zobacz więcej:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia