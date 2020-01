Paulina Smaszcz-Kurzajewska pokazała, jak wygląda jej nowy dom. To tu wyleczy złamane serce?

Paulina Smaszcz-Kurzajewska ma za sobą ciężki rok. Strata bliskich osób, pracy, a chwilę później rozwód. Celebrytka i jej mąż, Maciej Kurzajewski, zdecydowali się bowiem na rozstanie po 23 latach wspólnego życia. Teraz każde z nich próbuje odnaleźć spokój.

Paulina Smaszcz-Kurzajewska pokazała właśnie na Instagramie, jak wygląda mieszkanie, w którym zamieszkała wraz z młodszym synem po rozstaniu z mężem. Przed nią jeszcze trochę pracy...

Ostatnio Paulina Smaszcz-Kurzajewska udzieliła bardzo szczerego wywiadu dla magazynu "Viva!", w którym wyznała, jak wyglądały kulisy jej rozstania z Maciejem Kurzajewskim.

Mam ogromny szacunek dla Maćka. Jest bardzo inteligentnym, błyskotliwym, rewelacyjnym facetem i genialnym ojcem. Ale zauważyłam w pewnym momencie, że przestałam wzbudzać jego zainteresowanie. Że nie ciekawi go czym się zajmuję, jak się czuję, co ja mówię. Zapytałam go kiedyś: „Słuchaj, a nie chciałbyś wpaść na moje szkolenie? Przychodzi do mnie ponad tysiąc kobiet, w ciągu dwóch miesięcy byłam w dziesięciu miastach. Nie chciałbyś choć raz zobaczyć co ja robię, o czym ja tam mówię?”- Paulina Smaszcz-Kurzajewska w rozmowie z "Vivą!" przyznała, że jej mąż nie pojawił się wówczas na szkoleniu. (...) Wysłałam mu otwarcie mojego doktoratu, wiedział, jakie to jest dla mnie ważne, ale zobaczyłam, że nigdy tego pliku nie otworzył. Co to oznacza? - dodała.