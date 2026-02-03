Martyna Wojciechowska, znana dziennikarka i podróżniczka, znalazła swoje miejsce na ziemi na warszawskim Żoliborzu. W przestronnym mieszkaniu mieszka wraz z córką Marią oraz dwoma kotami, które nie tylko towarzyszą jej na co dzień, ale także stały się cichymi asystentami podczas pracy zdalnej.

Mieszkanie, które stworzyła Martyna Wojciechowska, to nie tylko przestrzeń do życia, ale przede wszystkim azyl - miejsce, w którym czuje się swobodnie, bezpiecznie i domowo.

Biblioteczka na całą ścianę i drewniane akcenty w kuchni

Centralnym punktem mieszkania Martyny Wojciechowskiej jest biblioteczka zajmująca całą ścianę - to miejsce naprawdę zachwyca! Obok niej znajduje się biurko, przy którym podróżniczka pracuje zdalnie. Obecność regałów pełnych książek wprowadza wyjątkowy klimat i zdradza pasję właścicielki.

W kuchni dominuje drewno - drewniane szafki i magnesy z różnych zakątków świata na lodówce podkreślają charakter podróżniczki. Rośliny rozsiane w różnych częściach mieszkania - od kuchni po salon - dodają przytulności i ciepła.

Wnętrza pełne ciepła: piękny salon i sypialnia

W salonie króluje wygodna kanapa i duży telewizor, a całość uzupełniają dekoracje w stonowanych, naturalnych kolorach. Każdy element aranżacji wnętrza wydaje się dokładnie przemyślany - od oświetlenia, przez tekstylia, aż po dodatki.

Sypialnia Martyny to miejsce, gdzie dominują spokój i harmonia. Miękka pościel, stonowane kolory i obecność kotów, które równie chętnie jak właścicielka spędzają tam czas, tworzą przyjemną atmosferę wypoczynku.

Mieszkanie Martyny Wojciechowskiej na warszawskim Żoliborzu to przestrzeń pełna ciepła, charakteru i historii. To dom stworzony z sercem, który stał się nie tylko miejscem do życia, ale też inspiracją. Pokazuje, że wnętrza mogą być odbiciem duszy człowieka i tworzyć idealny azyl pośród zgiełku wielkiego miasta.

Martyna Wojciechowska urządziła swoje mieszkanie nie tylko stylowo, ale przede wszystkim funkcjonalnie i z myślą o komforcie swoim oraz bliskich. Sami spójrzcie na te zdjęcia, którymi podróżniczka podzieliła się na swoim Instagramie.

Fot. Instagram martyna.world

Fot. Instagram martyna.world

Fot. Instagram martyna.world

