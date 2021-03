Jak mieszka Martyna Wojciechowska? W jej apartamencie czuć ducha podróżniczki! Co za oryginalne wnętrza! 

Martyna Wojciechowska zdecydowanie nie należy do domatorek - w końcu jej pasją jest podróżowanie. Okres pandemii spowodował jednak, że gwiazda sporo czasu spędza teraz w domu, a podróżniczka od czasu do czasu pokazuje zdjęcia ze swojego mieszkania na swoim Instagramie.

Trzeba przyznać, że w tych wnętrzach można się zakochać! W szczególności przypadną do gustu tym osobom, które uwielbiają czuć klimat podróży w swoim mieszkaniu. Zobaczcie sami, jak urządziła swój apartament Martyna Wojciechowska!

Zobacz także: Córka Martyny Wojciechowskiej nagrała wzruszającą piosenkę! "Ależ ona ma śliczny głos" komentują internauci

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?

Martyna Wojciechowska mieszka w jednej z najpiękniejszych warszawskich dzielnic, a jej apartament liczy ponad 200 metrów kwadratowych. Wygląda na to, że ulubionym pomieszczeniem podróżniczki jest kuchnia - to właśnie z tego miejsca pojawia się najwięcej fotografii na Instagramie gwiazdy. Pomieszczenie jest dość ciemne, ale mimo to, bardzo przytulne.

Ogromne wrażenie robi wyposażenie kuchni. Tylko spójrzcie na ten piękny, drewniany stół i fantastyczne szafki. Nie dziwimy się, że Martyna Wojciechowska uwielbia tu spędzać czas.

Kolejnym pomieszczeniem, które często możemy obserwować na Instagramie Martyny Wojciechowskiej, jest jej gabinet. Tutaj na pierwszy rzut oka widzimy przede wszystkim piękną, bogatą biblioteczkę. Oczywiście w tym miejscu nie brakuje również pamiątek z różnych zakątków świata! W gabinecie Martyny Wojciechowskiej swój kącik ma również córka gwiazdy. Spójrzcie sami, jaki!

Gabinet podróżniczki jest połączony z wejściem do kuchni. Dzięki temu przy okazji możemy zobaczyć również lodówkę podróżniczki, która oczywiście jest wypełniona przeróżnymi magnesami z wyjazdów.

W gabinecie Martyny Wojciechowskiej nie mogło zabraknąć oczywiście pięknego, drewnianego biurka. Wygląda na to, że to miejsce lubi nie tylko podróżniczka :)

A to pomieszczenie w mieszkaniu Martyny Wojciechowskiej, totalnie skradło nasze serce. Tylko spójrzcie na te piękne drzwi! Ciekawe, dokąd prowadzą... Wygląda na to, że to właśnie jest salon gwiazdy.

Oczywiście w salonie nie mogło zabraknąć pięknej kanapy, na której znajdzie się również miejsce dla sporej liczby gości.

I jak Wam się podoba apartament Martyny Wojciechowskiej? My jesteśmy zachwyceni tymi wnętrzami!