Tak mieszka Małgorzata Tomaszewska. W luksusowym apartamencie króluje minimalizm
Małgorzata Tomaszewska wpuściła reportera Rafała Kowalskiego do swojego mieszkania na warszawskim Mokotowie. Wnętrza pełne minimalizmu i rodzinnych detali robią ogromne wrażenie. Prezenterka zadbała, by było u niej stylowo i przytulnie.
Małgorzata Tomaszewska, prezenterka telewizyjna znana z konsekwentnego strzeżenia prywatności, zaskoczyła wszystkich, zapraszając kamery do swojego mieszkania na Mokotowie. To wyjątkowa sytuacja, dotychczas prezenterka unikała pokazywania rodzinnych zakamarków, a szczegóły życia domowego pozostawały tajemnicą. Tym razem zdecydowała się zaprezentować Rafałowi Kowalskiemu z serwisu Viva.pl, jak wygląda jej codzienność.
Tak mieszka Małgorzata Tomaszewska. Minimalistyczny wystrój i wyjątkowe detale rodzinne
W mieszkaniu Małgorzaty Tomaszewskiej wyraźnie dominują minimalizm oraz stonowane kolory. W każdym zakątku można dostrzec dbałość o detale. Jasna kanapa, nowoczesne meble oraz liczne fotografie i pamiątki przykuwają uwagę i tworzą klimat pełen spokoju oraz harmonii. Pomimo minimalistycznego charakteru nie zabrakło miejsca na osobiste akcenty związane z rodziną prezenterki
Apartament Małgorzaty Tomaszewskiej na warszawskim Mokotowie jest urządzony z myślą o wygodzie całej rodziny. W salonie króluje duża, jasna kanapa, to serce pomieszczenia, które zaprasza do wspólnego spędzania czasu. Tuż obok znalazło się miejsce na okrągły stół jadalniany i designerskie krzesła. Nie zapomniano również o najmłodszych domownikach. Specjalnie dla 2-letniej córki zorganizowano strefę dziecięcą z osobnym stolikiem do jedzenia, różowym fotelem oraz półką pełną książek i zabawek.
Przestrzeń zaprojektowana została w duchu funkcjonalności, jednak nie brakuje w niej ciepła. W różnych miejscach mieszkania zobaczyć można rodzinne fotografie oraz pamiątki. Na nagraniu zdjęciach twarze narzeczonego Małgorzaty Tomaszewskiej i córki są zakryte, zgodnie z zasadą chronienia prywatności. Wnętrza urządzone zostały w odcieniach szarości i beżu, co nadaje im spokojny, ale i nowoczesny charakter.
Małgorzata Tomaszewska wygadała się ws. wymarzonego domu
Chociaż mieszkanie na Mokotowie jest wygodne i odpowiada na codzienne potrzeby, Małgorzata Tomaszewska nie kryje, że marzy o przeprowadzce do domu pod Warszawą. Jak przyznaje, tęskni za bliskością natury. Prezenterka zdradziła, że bardzo ceni "uziemianie", czyli chodzenie boso po trawie, przytulanie się do drzew i kontakt z przyrodą. To właśnie tego elementu najbardziej brakuje jej w obecnym miejscu zamieszkania.
Mokotów gwarantuje bliskość szkoły i łatwość załatwiania spraw, jednak Tomaszewska szczerze przyznaje, że marzy o przestrzeni bliżej natury, gdzie jej rodzina mogłaby oddychać pełną piersią i odpoczywać od miejskiego zgiełku.
Lubię Mokotów i tutaj mam blisko, żeby załatwić sprawy, blisko do szkoły, ale marzę o domu. O domu pod Warszawą, żebyśmy mieli naturę. Ja bardzo lubię tak zwane uziemianie, czyli chodzenie po trawie i nawet jak jest zimno, to lubię sobie zdjąć buty i pochodzić trochę po trawie, poczuć naturę, poprzytulać się do drzew, podotykać korę. Tego mi tutaj brakuje, to znaczy, zawsze mogę wyjść do parku, ale trochę wyglądam jak wariatka
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby YouTube i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: