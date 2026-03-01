Małgorzata Tomaszewska, prezenterka telewizyjna znana z konsekwentnego strzeżenia prywatności, zaskoczyła wszystkich, zapraszając kamery do swojego mieszkania na Mokotowie. To wyjątkowa sytuacja, dotychczas prezenterka unikała pokazywania rodzinnych zakamarków, a szczegóły życia domowego pozostawały tajemnicą. Tym razem zdecydowała się zaprezentować Rafałowi Kowalskiemu z serwisu Viva.pl, jak wygląda jej codzienność.

Tak mieszka Małgorzata Tomaszewska. Minimalistyczny wystrój i wyjątkowe detale rodzinne

W mieszkaniu Małgorzaty Tomaszewskiej wyraźnie dominują minimalizm oraz stonowane kolory. W każdym zakątku można dostrzec dbałość o detale. Jasna kanapa, nowoczesne meble oraz liczne fotografie i pamiątki przykuwają uwagę i tworzą klimat pełen spokoju oraz harmonii. Pomimo minimalistycznego charakteru nie zabrakło miejsca na osobiste akcenty związane z rodziną prezenterki

Apartament Małgorzaty Tomaszewskiej na warszawskim Mokotowie jest urządzony z myślą o wygodzie całej rodziny. W salonie króluje duża, jasna kanapa, to serce pomieszczenia, które zaprasza do wspólnego spędzania czasu. Tuż obok znalazło się miejsce na okrągły stół jadalniany i designerskie krzesła. Nie zapomniano również o najmłodszych domownikach. Specjalnie dla 2-letniej córki zorganizowano strefę dziecięcą z osobnym stolikiem do jedzenia, różowym fotelem oraz półką pełną książek i zabawek.

Przestrzeń zaprojektowana została w duchu funkcjonalności, jednak nie brakuje w niej ciepła. W różnych miejscach mieszkania zobaczyć można rodzinne fotografie oraz pamiątki. Na nagraniu zdjęciach twarze narzeczonego Małgorzaty Tomaszewskiej i córki są zakryte, zgodnie z zasadą chronienia prywatności. Wnętrza urządzone zostały w odcieniach szarości i beżu, co nadaje im spokojny, ale i nowoczesny charakter.

Małgorzata Tomaszewska wygadała się ws. wymarzonego domu

Chociaż mieszkanie na Mokotowie jest wygodne i odpowiada na codzienne potrzeby, Małgorzata Tomaszewska nie kryje, że marzy o przeprowadzce do domu pod Warszawą. Jak przyznaje, tęskni za bliskością natury. Prezenterka zdradziła, że bardzo ceni "uziemianie", czyli chodzenie boso po trawie, przytulanie się do drzew i kontakt z przyrodą. To właśnie tego elementu najbardziej brakuje jej w obecnym miejscu zamieszkania.

Mokotów gwarantuje bliskość szkoły i łatwość załatwiania spraw, jednak Tomaszewska szczerze przyznaje, że marzy o przestrzeni bliżej natury, gdzie jej rodzina mogłaby oddychać pełną piersią i odpoczywać od miejskiego zgiełku.

Lubię Mokotów i tutaj mam blisko, żeby załatwić sprawy, blisko do szkoły, ale marzę o domu. O domu pod Warszawą, żebyśmy mieli naturę. Ja bardzo lubię tak zwane uziemianie, czyli chodzenie po trawie i nawet jak jest zimno, to lubię sobie zdjąć buty i pochodzić trochę po trawie, poczuć naturę, poprzytulać się do drzew, podotykać korę. Tego mi tutaj brakuje, to znaczy, zawsze mogę wyjść do parku, ale trochę wyglądam jak wariatka wyznała w rozmowie z reporterem Vivy.pl

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby YouTube i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

Tak mieszka Małgorzata Tomaszewska, fot.YouTube@MagazynVIVA!

Tak mieszka Małgorzata Tomaszewska, fot.YouTube@MagazynVIVA!

Tak mieszka Małgorzata Tomaszewska, fot.YouTube@MagazynVIVA!

Tak mieszka Małgorzata Tomaszewska, fot.YouTube@MagazynVIVA!