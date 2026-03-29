Dom Małgorzaty Foremniak znajduje się w urokliwej Starej Wsi w województwie mazowieckim. Jak się okazuje, posiadłość, w której mieszka, miała powstać ze starej stodoły. Jak obecnie wyglądają tam wnętrza?

Dom Małgorzaty Foremniak na wsi

W domu Małgorzaty Foremniak natychmiastowo daje się odczuć przytulną, spokojną atmosferę. Przestrzeń jest harmonijna, a styl łączy naturalność z ciepłem. Na zdjęciach udostępnianych przez aktorkę można zobaczyć, że duszy wnętrzom dodają osobiste drobiazgi, książki i pamiątki zbierane od lat, które budują atmosferę bardziej niż jakikolwiek dekoratorski trik. To właśnie te elementy sprawiają, że całość wygląda jak miejsce, do którego chce się wracać po intensywnym dniu.

W kadrach Foremniak pokazała też swoją kuchnię. Jasne szafki, drewniany blat i dużo naturalnego światła na co dzień umilają aktorce przygotowywanie posiłków. Co więcej, dom sprawia wrażenie takiego, w którym kuchnia naprawdę jest sercem - przestrzenią przeznaczoną nie tylko do gotowania, lecz także załatwiania codziennych spraw i spędzania części wolnych chwil.

Zwierzęta w domu Małgorzaty Foremniak

Foremniak, pokazując obserwatorom swoją codzienność, przedstawiła też sypialnię zaaranżowaną z myślą o jasności i minimalizmie. Najbardziej uwagę przyciągają jasnoróżowe, miękkie zasłony, które ocieplają przestrzeń i dodają jej delikatnego charakteru. Do tego dochodzi narzuta na łóżku w podobnym kolorze, dzięki czemu wszystko wygląda spójnie, ale nadal naturalnie. W innych ujęciach widać też, że aktorka nie boi się wzorów i kolorów na roletach okiennych.

W pięknych, domowych przestrzeniach Małgorzaty Foremniak nie da się też nie zauważyć nieodstępujących właścicielki na krok zwierząt. Mogą one wylegiwać się na kanapie, jakby to było ich stałe miejsce w salonie. Kot przejął wygodne, szare krzesło, a na tym się nie kończy - upodobał sobie także bidet w łazience. Takie kadry jeszcze bardziej dodają wiejskiej posiadłości aktorki wprost sielankowego klimatu, w którym gwiazda może odpoczywać po pełnieniu swoich zawodowych obowiązków na planach zdjęciowych oraz branżowych wydarzeniach.

Jesteście ciekawi, jak Formeniak przystroi wnętrza na nadchodzącą Wielkanoc?

