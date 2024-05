Jak mieszka Luna? Reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji nie lubi opowiadać o swoim życiu prywatnym i dopiero niedawno przyznała, że jest córką milionera, a jej rodzice prowadzą wielkie przedsiębiorstwo, w którym produkują m.in. popularne ketchupy. Co ciekawe artystka nie ukrywa tego, jak mieszka, a w sieci możemy znaleźć sporo zdjęć z jej warszawskiego apartamentu. Tylko spójrzcie, jak urządziła się Luna!

Luna pokazała stylowy apartament

Luna już od kilku lat jest związana z polskim show-biznesem, ale naprawdę głośno zrobiło się o niej kiedy okazało się, że będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2024. W lutym okazało się, że Luna wygrała tylko jednym punktem z Justyną Steczkowską i stało się jasne, że to ona stanie na scenie w Malmo. We wtorek 7 maja odbył się pierwszy półfinał, w którym wystąpiła Polka. I chociaż na scenie dała z siebie wszystko to ostatecznie nie przeszła do wielkiego finału. Występ na eurowizyjnej scenie z pewnością sprawił, że grono fanów Luny znacznie się powiększyło. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 52 tysiące internautów. Fani za pośrednictwem mediów społecznościowych mogą zobaczyć, jak m.in. mieszka Luna!

Luna, a właściwie Aleksandra Katarzyna Wielgomas, chętnie pokazuje w sieci kadry ze swojego warszawskiego mieszkania i trzeba przyznać, że jej gniazdko naprawdę robi wrażenie. W apartamencie gwiazdy pojawiło się m.in. stylowe, podświetlane wielkie lustro i białe pianino, na którym stoją wazony z kwiatami i różne dekoracje. W mieszkaniu Luny królują jasne kolory: biel i beż. Na podłodze pojawiło się naturalne drewno, co dodaje wnętrzom stylu i ciepła.

W gniazdku Luny nie zabrakło garderoby z wielkimi białymi szafami, a w przedpokoju na ścianach pojawiła się efektowna sztukateria. Stylowo? Naszym zdaniem bardzo!

Zobaczcie więcej zdjęć mieszkania Luny.

