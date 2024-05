Już dziś Luna zaśpiewa w pierwszym półfinale na Eurowizji! Wciąż jednak spora część opinii publicznej wie o niej stosunkowo niewiele, choć sporo plotek i spekulacji w tym temacie pojawia się od dawna. Dopiero niedawno stało się jasne, że artystka jest córką milionerów! Czy zajmuje się jej ojciec?

Kim są rodzice Luny? Nie wszyscy wiedzą, czym się zajmują

Luna, a właściwie Aleksandra Katarzyna Wielgomas, pojawiła się w polskim show-biznesie niespodziewanie i od razu z wielkim przytupem. Niemałym echem bowiem odbiło się jej zwycięstwo w preselekcjach do 68. Konkursu Piosenki Eurowizji! Choć niektórzy byli temu przeciwni, to właśnie ona będzie reprezentować Polskę z piosenką "The Tower"!

Już dziś, czyli 7 maja, 24-latka zaśpiewa jako 6. w pierwszym półfinale w Szwecji. Jeżeli uda jej się przejść dalej, ponownie usłyszymy ją w wielkim finale już 11 maja. Co ciekawe, chociaż obecnie o Lunie rozpisuje się cała kolorowa prasa, a jej grono sympatyków stale rośnie, fani wciąż niewiele o niej wiedzą.

Zagłębiając się w jej życiorys, możemy odnaleźć informację, że uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim. Równocześnie też chodziła do drugiej szkoły, gdzie uczyła się wiedzy ogólnej. Rodzice nie oszczędzali na jej edukacji, ale jak się okazuje, spokojnie mogli sobie na to pozwolić! Co o nich wiadomo?

Już od jakiegoś czasu zastanawiano się, czy Luna jest tzw. "keczupową księżniczką". Ona sama unikała wypowiedzi w tym temacie, ale w końcu stało się jasne, że jej rodzice prowadzą wielkie polskie przedsiębiorstwo, którego kapitał zakładowy wynosi aż 305 milionów złotych, a dokładniej firmę Dawtona, produkującą popularne ketchupy, gotowe sosy i warzywa w puszkach!

Ona sama dla Forbes przyznała:

Tak. Jestem tą Luną. Ale jestem też osobą dorosłą, niezależną, samodzielną i myślę, że nie ma to większego znaczenia, kto jest moim rodzicem, bratem czy chłopakiem

Nie ukrywała także, że chociaż mogłaby pracować w firmie rodziców, zdecydowała się wyznaczać własną, muzyczną ścieżkę. Mimo tych kilku słów, Luna wciąż niechętnie wypowiada się o najbliższych, a także nie pokazuje ich w mediach społecznościowych. Raptem raz zrobiła wyjątek, by z okazji Dnia Dziecka opublikować kilka archiwalnych fotek z dzieciństwa. Na jednej z nich widzimy jej mamę, po której niewątpliwie odziedziczyła urodę!

Zobacz także: Policja i wysoki stan gotowości przed Eurowizją 2024. Co z występem Luny?

