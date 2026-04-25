Apartament Kayah w Wenecji to spełnienie jej wielkiego marzenia. Piosenkarka kupiła dwupoziomowe lokum w sercu Królowej Adriatyku i pokazała je na Instagramie. Wnętrza przyciągają drewnianymi belkami, szklaną podłogą na piętrze oraz widokiem z okien i balkonu na kanały.

Tak mieszka Kayah. Zakochała się w Wenecji

Kayah dołączyła do grona polskich gwiazd, które coraz śmielej inwestują w nieruchomości poza krajem. Tym razem wybór padł na Włochy, a konkretnie Wenecję - miasto, które od lat działa na wyobraźnię i przyciąga ludzi z całego świata. Artystka pokazała nowe miejsce w mediach społecznościowych, podkreślając, że to realizacja marzenia, o którym myślała od dawna.

W jej historii mieszkaniowej pojawia się już wątek zagraniczny. Kilka lat temu była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro. Teraz jednak zdecydowała się na lokum bliżej Polski. Wenecja, choć piękna i wyjątkowa, jest też wymagająca, a to sprawia, że zakup apartamentu w samym sercu miasta brzmi jak mocny, świadomy ruch.

Wśród przykładów gwiazd, które wybierają domy i apartamenty poza Polską, przewijają się m.in. Paulina Młynarska, Dorota Szelągowska i Kinga Rusin. Kayah wpisuje się w ten trend po swojemu - stawiając na miasto ikoniczne, wymagające i bez wątpienia jedyne w swoim rodzaju. Warto przypomnieć, że niedawno pokazywaliśmy, jak mieszka Maria Prażuch-Prokop. Była partnerka Marcina Prokopa urządziła się na Teneryfie, która również cieszy się popularnością wśród Polaków.

Tak mieszka Kayah. Wnętrze jej mieszkania w Wenecji robią wrażenie

Wenecja od lat pozostaje na mapie najbardziej obleganych miejsc w Europie. Miliony turystów rocznie, pocztówkowe kadry i atmosfera, której nie da się podrobić, mają swoją cenę - dosłownie. Rynek nieruchomości w „Królowej Adriatyku” uchodzi za jeden z najdroższych, a samo miasto bywa wskazywane jako jedna z najcenniejszych pozycji na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Do tego dochodzi element, o którym w Wenecji trudno zapomnieć: ryzyko podtopień, wpisane w codzienność mieszkańców. Mimo tych realiów Kayah zdecydowała się na zakup, pokazując, że marzenia nie zawsze mają łatwy adres. Czasem są właśnie tam, gdzie logistyka i koszty potrafią skutecznie studzić zapał.

Tak mieszka Kayah. Widok za oknem to prawdziwa perła

Nowe lokum Kayah to dwupoziomowy apartament w pełni umeblowany, urządzony w stylu, który gra detalem. We wnętrzach uwagę zwracają stare drewniane belki, dodające przestrzeni charakteru i weneckiego klimatu. Największe poruszenie wywołuje jednak rozwiązanie na piętrze: podłoga z hartowanego szkła. To mocny akcent, który robi wrażenie, a jednocześnie nadaje wnętrzu lekkości.

Kropką nad i jest to, co w Wenecji bywa największym luksusem: widok. Z okien i balkonu rozciąga się panorama na kanały - dokładnie ten kadr, dla którego miasto od lat trafia na listy marzeń. Kayah pokazała, że jej wenecki adres to nie tylko prestiżowa lokalizacja, ale też konsekwentnie dopracowana przestrzeń, która ma swój rytm i wyraźny styl.

