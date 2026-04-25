Katarzyna Tusk od dawna pokazuje w mediach społecznościowych fragmenty codzienności, a jej treści krążą wokół mody, urody i wnętrz. Nic więc dziwnego, że również w przypadku jej sopockiego mieszkania to właśnie detale przyciągnają najwięcej spojrzeń. Mieszkanie Kasi Tusk to kamienica z wysokimi sufitami, wszechobecna śnieżna biel, drewno, marmur i jeden mocny kontrast, który podkręca cały efekt. Tylko spójrzcie!

Stylowe i minimalistyczne mieszkanie Kasi Tusk

Mieszkanie Katarzyny Tusk to nie jest przestrzeń, która potrzebuje krzykliwych dekoracji. Influencerka i właścicielaka marki modowej od lat jest wierna klasyce i tym stylu również urządziła swoje mieszkanie. W kadrach publikowanych na Instagramie widać, że charakter mieszkania buduje już sama kamienica, a co za tym idzie wysokie sufity i duże okna, a jasna baza sprawia, że wnętrza wyglądają na jeszcze bardziej przestronne. Do tego dochodzą detale kojarzone z zabudową we francuskim stylu, czyli sztukaterie i boazerie, które w takim wydaniu nie przytłaczają, tylko porządkują styl.

Minimalizm, z którego Katarzyna Tusk jest znana od lat, tu nie jest pustymi wnętrzami. To raczej konsekwencja, czyli białe ściany i meble tworzące tło, a reszta ma po prostu pasować, ale nie dominować. Efekt? Mieszkanie wygląda spójnie niezależnie od tego, czy w kadrze pojawia się salon, kuchnia czy fragment korytarza.

Modne dodatki i piękna kuchnia Kasi Tusk

W mieszkaniu Kasi Tusk nie brakuje też stylowych dodatków. Jednym z mocniejszych akcentów jest czarny fortepian, który wyraźnie odcina się od jasnego otoczenia. Obok niego pojawiają się też drewniane dodatki, na przykład krzesła w ciemniejszym odcieniu, stylowe lampy i mnóstwo obrazów na ścianach, parapetach czy komodach.

W kuchni widać zestaw, który od lat nie wychodzi z mody: białe szafki, marmurowy blat i drewno, które ociepla całość i dodaje codziennej przytulności. Ten sam kierunek wraca w łazience, gdzie marmurowe powierzchnie wpisują się w czysty, oszczędny styl.

Uwagę zwraca też pokój córek influencerki, w którym nie zobaczymy krzykliwych kolorów, ale komodę w pięknym niebieskim kolorze i mnóstwo pluszaków. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

