Hubert Urbański mieszka w Warszawie, w Śródmieściu. To adres, który wielu kojarzy z luksusem, ale jego codzienna przestrzeń została opisana jako daleka od wyobrażeń o wnętrzach „na pokaz”. W mieszkaniu ma dominować prostota połączona z elegancją i wyraźnym, uporządkowanym stylem. Na tle ścisłego centrum uwagę przykuwa spokojny charakter wnętrz, bez nadmiaru dodatków i krzykliwych akcentów.

Hubert Urbański mieszka w skromnym mieszkaniu w centrum Warszawy

W salonie najmocniej wybija się parkiet ułożony w klasyczną jodełkę. Do tego dochodzi stonowana paleta barw: odcienie kawy z mlekiem i dominująca biel, która ma rozjaśniać przestrzeń. Centralnym punktem jest ogromna, ciemnozielona kanapa welurowa. Wnętrze dopełniają plakaty z prywatnej kolekcji, które budują bardziej artystyczny klimat niż „hotelowy” efekt. Całość ma być spójna i czytelna: kilka mocnych elementów zamiast wielu przypadkowych dekoracji.

Jeśli szukacie inspiracji, przeglądając mieszkania gwiazd, zobaczcie, jak wygląda nowy salon Anny Lewandowskiej. Niedawno trenerka personalna odświeżyła wnętrze hiszpańskiej wilii.

Kuchnia Huberta Urbańskiego zaskakuje prostotą

W mieszkaniu znajduje się też kuchnia opisana jako niewielka, jednak urządzona w konsekwentnym, minimalistycznym kierunku. Pojawiają się eleganckie blaty oraz wykończenie, które ma podkreślać funkcjonalność. W tym układzie kluczowe jest to, że przestrzeń pozostaje praktyczna i uporządkowana: bez zbędnych ozdób, za to z detalami, które trzymają całość w ryzach. To styl, w którym liczy się wygoda i codzienne użytkowanie, a nie wrażenie „jak z katalogu”.

Wśród elementów mieszkania wyróżnia się prywatna siłownia urządzona w tej samej przestrzeni. Obok wątków wnętrz pojawiają się też fakty z życia prywatnego prezentera. Hubert Urbański był dwukrotnie żonaty: z Urszulą Engelmayer do rozwodu w 2002 roku, a następnie z Julią Chmielnik, z którą wziął ślub w 2009 roku; to małżeństwo zakończyło się w 2013 roku. Ma cztery córki: Mariannę, Krystynę, Stefanię i Danutę. Zawodowo od 1999 roku jest gospodarzem teleturnieju „Milionerzy”.

Urbański prowadzi „Milionerów" od 1999 roku. Prezenter związany z kultowym programem cieszy się wielką sympatią widzów przede wszystkim dzięki skromności i wysokiej kulturze, co można odczuć również po tym, jak wygląda jego mieszkanie.

Zobacz także: