Ewa w ostatnich odcinkach "Farmy" miała szansę wykazać się jako Farmerka Tygodnia. Mimo jej dobrych intencji, niemalże każdego dnia na farmie pod jej rządami dochodziło do kolejnych sprzeczek i konfliktów. Ostatecznie sama zdecydowała się podjąć decyzję o odejściu z programu, a dzień po emisji ostatniego odcinka z jej udziałem wyjawiła wprost, dlaczego pojawiła się w "Farmie".

Ewa zdradziła, dlaczego wzięła udział w "Farmie"

Po tym, jak Ewa podjęła decyzję o opuszczeniu "Farmy", zorganizowała serię pytań i odpowiedzi na swoim profilu na Instagramie, chcąc zaspokoić ciekawość swoich fanów po tak nagłym zwrocie akcji w programie. W pierwszej kolejności Ewa odpowiedziała na pytanie dotyczące początku jej przygody z "Farmą", czyli impulsu, który skłonił ją do wzięcia udziału w telewizyjnym show.

Powód był jeden i myślę, że każdy z uczestników miał ten sam. Nie zamierzam udawać, że nie była nim popularność, ale chciałam ją zdobyć, żeby dalej pisać książki. Moim celem nie było zbieranie lajków po programie, a szansa, jaką mi jako autorce może dać udział w takim programie. I Farma dała mi tę szansę napisała Ewa.

W dalszych słowach Ewa wspomniała, że w przeszłości wzięła już udział w innym programie telewizyjnym, choć ten nie przyniósł jej tak dużej popularności jak "Farma".

Byłam w półfinale programu 'Mam talent!', który oglądało wtedy 5 milionów widzów, ale w żaden sposób inne programy nie mogą nawet konkurować z Farmą, która z osoby anonimowej uczyniła osobę rozpoznawalną.

Ewa przyznała, że swoją popularność chce wykorzystać nie tylko w celu osiągania prywatnych korzyści.

Tę popularność od początku chciałam jednak wykorzystać w dobrym celu. Pisanie książek to jedno i możliwość docierania z nimi do szerszego grona odbiorców, ale dzięki temu będę mogła też angażować się w kampanie społeczne. Uważam, że każda osoba, która ma taki mandat, powinna też spłacić ten kredyt... kredyt zaufania, jaki dostała przekazała Ewa.

Ewa z "Farmy" gorzko o swoich doświadczeniach z przeszłości

Widzowie programu na przestrzeni wielu odcinków zauważyli, że Ewa odznacza się wyjątkowo mocnym charakterem, co nieraz pokazała na ekranie. Zapytana przez jednego z internautów o źródło jej wewnętrznej siły, nawiązała do swojej przeszłości.

Życie mnie nie rozpieszczało. Nie było lekko, łatwo i przyjemnie. Przeżyłam bardzo wiele, ale nawet jak leżałam na podłodze i płakałam, wiedziałam, że muszę się z niej podnieść wyznała Ewa.

