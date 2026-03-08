Anna Wyszkoni od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych artystek na polskiej scenie muzycznej. Nic więc dziwnego, że jej fani z ciekawością śledzą nie tylko kolejne projekty zawodowe, lecz także to, jak wygląda jej codzienne życie poza sceną. Sprawdźcie, jak wokalistka urządziła swoją przestronną posiadłość pod Wrocławiem.

Tak mieszka Anna Wyszkoni

Artystka od lat mieszka w spokojnej miejscowości Pasikurowice, położonej niedaleko Wrocławia. Zdecydowała się na życie z dala od centrum dużego miasta, ponieważ - jak sama przyznaje - wychowała się na wsi i zawsze marzyła o domu w cichym, zielonym otoczeniu. Taka przestrzeń daje jej wytchnienie od intensywnego tempa pracy i licznych koncertów.

Dom piosenkarki otacza ogród, w którym może spędzać czas z rodziną i odpoczywać na świeżym powietrzu. Wyszkoni wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że to właśnie tam znajduje swój prywatny azyl - miejsce, gdzie może zwolnić tempo, zjeść śniadanie w słońcu czy pobawić się z ukochanymi psami. Wokalistka chętnie pokazuje fragmenty swojej codzienności w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami kadrami z domu i ogrodu.

Salon w domu Ani Wyszkoni

Salon Anny Wyszkoni urządzony jest w jasnej, bardzo przytulnej stylistyce. Dominują w nim jasne ściany i podłogi, które sprawiają, że przestrzeń wydaje się jeszcze bardziej przestronna i pełna światła. Centralne miejsce zajmuje wygodna, jasna sofa, obok której stoi charakterystyczny fotel z podnóżkiem w czarno-białą pepitkę - element dodający wnętrzu wyrazistości.

Wyjątkowego klimatu dodają również liczne płyty winylowe, które podkreślają muzyczny charakter domu artystki. W salonie nie brakuje też naturalnych akcentów, takich jak drewniane ramy okienne, które ocieplają aranżację. Całość tworzy bardzo nastrojową przestrzeń do odpoczynku, a przytulności dopełnia kominek, idealny na spokojne wieczory w domowym zaciszu.

Tak wygląda salon Anny Wyszkoni fot. Instagram

Tak wygląda salon Anny Wyszkoni fot. Instagram

Kuchnia w domu Ani Wyszkoni

Kuchnia Anna Wyszkoni utrzymana jest w jasnej, eleganckiej stylistyce, która harmonijnie współgra z resztą domu. Wnętrze tworzą białe ściany oraz jasne panele na podłodze, dzięki czemu przestrzeń jest pełna światła i sprawia wrażenie bardzo przestronnej. Centralnym elementem jest szary, marmurowy blat roboczy, nad którym zawieszono lampę w zbliżonym odcieniu. Na blacie znajduje się nowoczesna płyta indukcyjna, a w kuchni nie brakuje również licznych sprzętów AGD, dzięki którym pomieszczenie jest nie tylko stylowe, ale też wyjątkowo funkcjonalne.

Tak wygląda kuchnia Anny Wyszkoni fot. Instagram

Sztuka w domu Ani Wyszkoni

W posiadłości Anny Wyszkoni nie brakuje akcentów związanych z jej artystyczną karierą. Nad podświetlonymi schodami ze szklaną balustradą artystka umieściła kolekcję złotych płyt, które zdobyła za osiągnięcia muzyczne - efektowna ściana stanowi jednocześnie elegancką dekorację i hołd dla jej sukcesów. Wyszkoni chętnie otacza się również sztuką w formie własnej twórczości - hobbystycznie maluje obrazy, które zajmują honorowe miejsce w różnych częściach domu.

Schody w domu Anny Wyszkoni fot. Instagram

