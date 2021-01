Tak wygląda przepiękny dom Agnieszki Woźniak-Starak! Prowadząca "Dzień Dobry TVN" uwielbia połączenie nowoczesnego stylu i klasyki

Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z najbardziej stylowych gwiazd w polskim show-biznesie, chociaż jej niektóre zestawy budzą wiele kontrowersji. A jak wyglądają eklektyczne wnętrza w podwarszawskiej willi dziennikarki w Konstancinie? Okazuje się, że gwiazda TVN uwielbia połączenie nowoczesności i klasyki.

W domu Agnieszki Woźniak-Starak dominują otwarte przestrzenie charakterystyczne dla stylu loftowego, ale nie zabraknie też designerskich dodatków, obrazów, geometrycznych wzorów, elementów stylu boho i mebli w mocnych kolorach. Tylko spójrzcie na te wnętrza...

Eklektyczne wnętrza domu Agnieszki Woźniak-Starak!

Wbrew obowiązującej modzie na jasne kolory we wnętrzach w domu Agnieszki Woźniak-Starak dominuje czerwona cegła i wyraziste kolory oraz meble z różnych stron świata. Nie brakuje też modnych dodatków w postaci lamp, kolorowych aksamitnych poduszek i ciepłych pledów.

Uwagę w willi dziennikarki zwraca też podłoga o geometrycznym wzorze w szaro-błękitno-zielonym kolorze. Co ciekawe krzesła, fotele i kanapy nie nawiązują kolorystyką do pozostałych elementów wyposażenia, ale zwracają uwagę mocnymi kolorami! To odważne, ale też bardzo efektowne zestawienie.

Dziennikarka w swoim domu ma kilka zwierzaków, którym poświęca mnóstwo czasu i zabiera je ze sobą w podróże po Polsce.

W kuchni Agnieszki Woźniak-Starak, tak jak w większości domu, na ścianach zobaczymy czerwoną cegłę. Z kolei w dodatkach dominuje kolor srebrny charakterystyczny dla loftów.

Wygląda na to, że dziennikarka uwielbia odpoczywać, leżąc na podłodze w otoczeniu zwierzaków.