W miniony czwartek reprezentacja Polski zagrała mecz z Albanią. Polacy wygrali spotkanie 2:1, a to wywołało radość na trubunach. Robertowi Lewandowskiemu podczas meczu kibicowały najważniejsze kobiety w jego życiu - ukochana żona i córki. Po meczu piłkarz pojawił się na trybunach by cieszć się ze zwycięstwa z rodziną. Urocze zdjęcia Roberta Lewandowskiego z Anną oraz Klarą i Laurą trafiły do sieci.

Czwartkowy wieczór, 26 marca, na PGE Narodowym w Warszawie przyniósł kibicom emocje do ostatnich minut. Reprezentacja Polski, prowadzona przez Jana Urbana, po dramatycznej końcówce wygrała z Albanią 2:1 i wciąż liczy się w grze o mundial. Chwilę po ostatnim gwizdku uwagę wielu osób przyciągnęły obrazki z trybun, gdzie Anna Lewandowska oglądała spotkanie razem z córkami, Klarą i Laurą.

Lewandowscy po meczu Polska-Albania pokazali, jak wygląda świętowanie, gdy na stadionie jest się nie tylko kapitanem kadry, ale też tatą i mężem. Robert Lewandowski podszedł do Anny Lewandowskiej oraz córek i spędził z nimi kilka chwil i zrobił pamiątkowe zdjęcia. Wśród ujęć, które trafiły do mediów społecznościowych, szczególnie poruszył moment, gdy Laura wtuliła się w tatę, zakrywając twarz za jego głową. Później cała czwórka zapozowała do rodzinnego zdjęcia, a Anna i Robert wymienili pocałunek.

Internauci są zachwyceni rodzinny kadrami Lewandowskich i podziwiają piłkarza.

Świetna sportowa rodzina czytamy w komentarzach pod kadrami ze stadionu.

Wygrana z Albanią sprawiła, że Polska zagra w finale baraży ze Szwecją. Mecz zaplanowano na wtorek, 31 marca, a areną będzie Sztokholm. Stawką ma być bezpośredni awans do grupy F mistrzostw świata, gdzie czekają już Holandia, Japonia i Tunezja. W materiałach pojawia się też kontekst, że tegoroczne mistrzostwa świata mają odbyć się w USA, Kanadzie i Meksyku. Dla kibiców to jasny sygnał: emocje po 2:1 na PGE Narodowym były dopiero rozgrzewką.

Tak Lewandowski świętował wygrany mecz z rodziną