O autorskim programie Kuby Wojewódzkiego dawno nie było tak głośno. Na słynnej kanapie dziennikarza tym razem usiedli Caroline Derpienski oraz Marcin Hakiel — goście, których chyba nikomu nie trzeba dzisiaj przedstawiać. Tancerz ma za sobą groźne rozstanie z Katarzyną Cichopek, natomiast celebrytka zrobiła szum kontrowersyjnymi wypowiedziami, a także za sprawą konfliktu z Katarzyną Nosowską. Po rozmowie z 5 września w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Pod najnowszym zdjęciem Marcina Hakiela internauci dali jasno do zrozumienia, co sądzą o jego szczerości.

Marcin Hakiel dostał wsparcie po wywiadzie u Wojewódzkiego

Od momentu ogłoszenia gości w programie Kuby Wojewódzkiego było pewne, że na antenie padną mocne słowa. Fani nie powinni czuć się zawiedzeni. W wywiadzie u Kuby Wojewódzkiego Marcin Hakiel uderzył w Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Emocje wywołała także Caroline Derpienski. Teraz tancerz właśnie podzielił się pierwszym zdjęciem po emisji programu TVN.

Zobacz także: Kolejne kontrowersje wokół programu Kuby Wojewódzkiego z Caroline Derpienski! "To jest straszne"

Były mąż Katarzyny Cichopek opublikował na Instagramie kadry z sesji autorstwa Anety Walus. Na zdjęciach widzimy Marcina Hakiela z poważną miną, który łapie się za głowę. Do fotografii dodał jedynie krótki hasztag: "zawsze być sobą". Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących jego wizyty u Kuby Wojewódzkiego. Internauci wspierają tancerza i gratulują mu klasy. Jedna z fanek stwierdziła, że jego była żona, wiele mu zawdzięcza.

- Marcin, spoko z ciebie gość! Dużo przeszedłeś w życiu, ale widać, jak dobrze cię wychowano;

- Mężczyzna z klasą, bardzo dobry wczoraj odcinek u Kuby; - Chłopie, uwierz w siebie. Wszyscy wiemy, ile ta kobieta ci zawdzięcza. Nikt by jej nie pamiętał, gdyby nie twój talent, z którego przyszło jej korzystać. Nie interesuje mnie, co ona robi, to jej życie, tylko matce małych jeszcze dzieci, a zwłaszcza córci, po prostu nie wypada;

- Wczorajszy wywiad u Kuby — świetny. Szczęścia, panie Marcinie;

- Jest pan super. Życzę panu wszystkiego dobrego. Zasługuje pan — czytamy w komentarzach.

Marcin Hakiel wrócił do tematu rozstania oraz obecnych relacji, jakie łączą go z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Gwiazdor ponownie postanowił zdradzić kulisy rozpadu małżeństwa. Opowiedział, dlaczego wynajął detektywów i zasugerował, że mógłby pogrążyć byłą żonę, jednak powstrzymuje się ze względu na ich wspólne dzieci. Odniósł się także do aktywności Pauliny Smaszcz.

x-news TVN

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozpoczęli rok szkolny razem z córką. Ich miny wiele zdradzają

Jak na razie Katarzyna Cichopek nie odniosła się do głośnego wywiadu Marcina Hakiela. Przez pewien czas wydawało się, że temat rozstania gwiazd to już przeszłość. Jednak wygląda na to, że historia będzie jeszcze wracała do mediów.