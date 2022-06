Tak Katarzyna Cichopek spędza czas z dziećmi. Zobaczcie ZDJĘCIA PAPARAZZI 

Choć rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela jest już pewne, nadal budzi niedowierzanie wśród ich fanów. Nic dziwnego, w końcu małżeństwo było postrzegane w show-biznesie jako jedno z najbardziej zgodnych. Dlatego także wielu ich kolegów i koleżanek z branży nie kryło zaskoczenia, gdy para opublikowała przykry komunikat. Według doniesień od unieważnienia małżeństwa dzieli ich już tylko krok. Obecnie każde z nich stara się skupić na własnym życiu, ale także na dzieciach, których się doczekali. Niedawno Marcin Hakiel zabrał 13-letniego Adama i 9-letnią Helenę na spacer. Marcin Hakiel spędził czas z dziećmi na świeżym powietrzu Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ustalili szczegóły rozwodu , a według doniesień osób z otoczenia pary, od unieważnienia małżeństwa dzieli ich zaledwie jedna wizyta w sądzie. Podobno para szybko uzgodniła wszystkie warunki ze względu na dobro dzieci. Gwiazdy podzieliły majątek oraz doszły do porozumienia w sprawie opieki nad Adamem i Heleną. Jak przekazał "Super Express", rodzice co tydzień będą zabierali pociechy do siebie. Katarzyna Cichopek wyprowadziła się z domu , więc najwyraźniej to już rzeczywiście koniec. Zobacz także: Radosna Katarzyna Cichopek w różowej kurtce opuszcza siedzibę TVP. Zdjęcia paparazzi Niedawno paparazzi sfotografowali Marcina Hakiela, który zabrał dwoje dzieci na spacer. Rodzeństwo bawiło się z tatą na placu zabaw, co jakiś czas wpadając w jego czułe objęcia. Oprócz tego postanowili też chwycić za hulajnogi i urządzić małe wyścigi. Po zdjęciach zrobionych przez paparazzi widać, że wszyscy dobrze się przy tym bawili. Adam i Helena będą musieli przyzwyczaić się do tego, że nie będą już spędzali tyle czasu całą rodziną, jak kiedyś. Niedawno Katarzyna Cichopek zabrała dzieci na spacer ....