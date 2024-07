Księżna Diana, zwana "królową ludzkich serc" zginęła w wypadku samochodowym 31 sierpnia 1997 roku. Choć od tego czasu minęło już wiele lat, to przy pomocy sztucznej inteligencji turecki artysta postanowił stworzyć jej portret. Jego dzieło wywołało sporo emocji.

Pomimo upływu lat księżna Diana wciąż zajmuje szczególne miejsce w sercach fanów rodziny królewskiej. Mama Williama i Harry’ego oczarowała Brytyjczyków swoją dobrocią, wrażliwością, poczuciem humoru i działalnością charytatywną. Księżna za życia była w centrum zainteresowania mediów i niestety doprowadziło to do tragicznego wypadku. W nocy z 30 na 31 sierpnia 1997 roku samochód z "królową ludzkich serc" próbował uciec przed grupą paparazzi i uderzył w filar tunelu Alma we Francji. Wypadek okazał się na tyle poważny, że kilka godzin później, 36-letnia wówczas księżna Diana zmarła w szpitalu. Jej przedwczesna śmierć wywołała masę emocji, a ludzie na całym świecie nadal ją wspominają. Pamięć o księżnej Dianie postanowił uczcić również turecki artysta, który przy pomocy sztucznej inteligencji, wygenerował jej portret.