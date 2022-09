Tak dziś wyglądałaby księżna Diana! O tym zdjęciu mówią wszyscy

Księżna Diana zginęła w wypadku w Paryżu dokładnie 18 lat temu. Brytyjska prasa pełna jest wspomnień o Królowej Ludzkich Serc. Zobacz też jak Książę William i Księżna Kate uczcili urodziny Diany Ale nie tylko. Daily Express odwiedził grób Księżnej Walii. Jak się okazało, miejsce spoczynku jednej z najbardziej uwielbianych postaci w historii Wielkiej Brytanii jest w fatalnym stanie. Dianę pochowano w rodzinnej posiadłości księżnej - Athorp w Northamptonshire. Spoczęła w ustronnym miejscu, na wyspie przypałacowego jeziorka. Do grobu nie ma bezpośredniego dostępu. Zobacz : Królowe Ludzkich Serc - zobacz, jak podobne są do siebie księżna Diana i księżna Kate! GALERIA Jak przypomina gazeta, już rok temu alarmowano o złym stanie stojącej na grobie księżnej Diany statuy. Jednak do tej pory nic nie udało się z tym zrobić, wręcz przeciwnie - coraz bardziej zarasta krzakami i zielskiem. Podobnie jest z upamiętniającym Dianę pomnikiem, który porasta mech. Daily Express pisze wprost o "szokującym stanie" pomników. Ich zdjęcia zasmucą z pewnością wielu, którzy znali Dianę - pisze gazeta. Posiadłość i grób Diany odwiedzają każdego roku dziesiątki tysięcy osób, chcących oddać hołd przedwcześnie zmarłej księżnej. Wstęp kosztuje 18 funtów. Athorp w Northamptonshire należy do rodziny Spencerów od 500 lat. Obecnym gospodarzem posiadłości jest brat Diany - Karol. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); This is disgraceful. Posted by Daily Express on 29 sierpnia 2015