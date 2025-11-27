Tola Szlagowska i Alicja Boratyn urodziły się tego samego dnia, 27 listopada i kochały blogowanie, stąd też wzięła się nazwa ich zespołu. Mimo ogromnej popularności ich zespół dość szybko się rozpadł, a potem każda z młodych artystek zaczęła karierę na własnych zasadach. Dziś gwiazdy zespołu Blog27 mają 33 lata i muzyka nadal jest ich pasją.

Zobaczcie, jak dziś wyglądają Tola Szlagowska i Alicja Boratyn!

Tak wyglądała kariera Toli Szlagowskiej i Alicji Boratyn w Blog 27

W 2005 roku, mając zaledwie po 13 lat, Tola Szlagowska i Alicja Boratyn założyły zespół Blog 27. Dziewczyny od razu zdobyły popularność dzięki młodzieżowemu image’owi i przebojom, które zapisały się w historii polskiego popu. Utwory takie jak „Uh La La La” i „Hey Boy (Get Your Ass Up)” stały się hitami nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Blog 27 zyskał uznanie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, na Węgrzech i w Japonii, a ich debiutancka płyta "<LOL>" odniosła spektakularny sukces i okryła się platyną. Zespół dwóch nastolatek koncertował nawet w Europie jako support Tokio Hotel i zdobył prestiżowe nagrody: MTV Europe Music Award oraz European Border Breakers Award.

To był bardzo intensywny czas. Mimo że ten zespół trwał tak krótko, wspominam to bardzo intensywnie. To był właśnie początek naszej przygody, nagrywałyśmy wtedy dwa single, miałyśmy trasę po Niemczech dwumiesięczną. Zero szkoły. Musiałyśmy zrezygnować ze szkoły. No i super wspomnienia, ale też ciężka praca dla 12-letnich, 13-letnich dziewczynek - mówiła Alicja Boratyn w wywiadzie w 2020 roku dla 'Dzień dobry TVN'

Już pod koniec 2006 roku w mediach pojawiły się informacje o odejściu Alicji Boratyn z zespołu. Wokalistka tłumaczyła swoją decyzję różnicami artystycznymi i osobistymi. Podkreśliła, że Blog 27 realizował przede wszystkim ambicje Toli.

Mimo tego, że z Tolą urodziłyśmy się tego samego dnia, różnimy się całkowicie. To dotyczy też mojego wyobrażenia o drodze do sukcesu. Ciężka praca, oczywiście, ale przede wszystkim w miłej atmosferze, bez niepotrzebnych ciśnień i wśród przyjaciół i oczywiście nie za wszelką cenę - mówiła Alicja Boratyn w 2006 roku w rozmowie z Interią

Jej odejście zakończyło pierwotny skład zespołu. Tola kontynuowała projekt solo i nagrała drugi album „Before I’ll Die…”, jednak ostatecznie zespół zakończył działalność w 2008 roku.

Tola Szlagowska i jej kariera muzyczna

Po rozwiązaniu Blog 27, Tola zdecydowała się na studia artystyczne w Los Angeles. Uczyła się w Alexander Hamilton High School oraz Los Angeles College of Music. Mimo że nie ukończyła szkoły w USA, kontynuowała karierę solową. Wydała serię singli „Mental Detox”, a także debiutancki album „Subtitles” w lutym 2021 roku. W międzyczasie mieszkała także w Hiszpanii. Obecnie nadal tworzy i udostępnia swoje utwory w sieci, a jedna z jej piosenek pojawiła się w serialu Disney + "My mieliśmy szczęście", który miał premierę w 2024 r.

Urodziłam się w Polsce, więc naprawdę utożsamiam się z fabułą i czułam się wyjątkowo, mogąc wnieść swój mały wkład. Dziękuję za zaproszenie! - napisała na swoim Instagramie Tola Szlagowska

Na swoim instagramowym koncie @tola.subtitles Tola Szlagowska ma ponad 11 tysięcy obserwujących i nie tylko pokazuje tam kulisy swojej pracy zawodowe, kolejnych projektów, ale również pokazuje, jak śpiewa. To nie lada gratka dla fanów jej głosu.

Nowy projekt Alicji Boratyn i Jakuba Sikory, czyli Ala Zastary

Alicja Boratyn również nie porzuciła muzyki. Po odejściu z Blog 27 nagrała solowy album „Higher” w 2007 roku oraz nagrała piosenkę "Nie pytaj mnie", która jest głównym utworem do serialu TVN "Majka" - to od tej piosenki zaczynał się każdy odcinek serialu. Przez pewien czas zniknęła z mediów, ale w ostatnich latach powróciła na scenę. Wspólnie z Jakubem Sikorą współtworzy projekt 'Ala Zastary'. Duet zadebiutował w 2020 roku płytą „Jutro?”, a 6 listopada 2023 roku ukazał się ich drugi album „Potwory”.

Na instagramowym koncie Ali Boratyn pojawia się wiele fragmentów z jej płyt, a artystka niezmiennie pokazuje kulisy swojej pracy zawodowej i chwali się nowymi projektami.

Tak dziś wyglądają Tola i Ala z Blog 27!

Tola Szlagowska i Alicja Boratyn właśnie skończyły 32 lata. Obie artystki przeszły spektakularną metamorfozę i zupełnie nie przypominają dawnych zbuntowanych nastolatek. Teraz stawiają na naturalność i minimalistyczny wizerunek. Fani, którzy pamiętają Blog 27 sprzed lat, mogą być lekko zaskoczeni tym, jak zmieniły się artystki i nie tylko pod względem wyglądu, ale również muzycznie.

Tak wygląda Alicja Boratyn z Blog27!

Tak wygląda Tola Szlagowska z Blog27!

Tola Szlagowska nadal śpiewa.

