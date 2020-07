Pamiętacie chłopaka z dredami z teledysku Bomfunk MC’s "Freestyler"? Dziś ma 35 lat i zmienił się totalnie

"Freestyler" Bomfunk MC's to utwór z przełomu lat 1999/2000, który znają wszyscy i był odtwarzany niemal na każdej imprezie, a słowa refrenu "fristajlo! łaka maka fą" do dziś bez problemu odtworzymy w głowie.

Gwiazdą teledysku fińskiej grupy Bomfunk MC's został młody chłopak z dredami. Jak dziś wygląda Marlo Snellman? Mężczyzna zmienił się nie do poznania i dziś jest szefem kuchni w paryskiej restauracji. To nie jedyna pasja mężczyzny. Zobaczcie, co robi w wolnym czasie!

Czym zajmuje się Marlo Snellman czyli chłopak z teledysku Bomfunk MC’s "Freestyler"?

Marlo Snellman w teledysku "Freestyler" Bomfunk MC's wystąpił jako 15-latek. Piosenka szybko stała się hitem, a chłopak zyskał ogromną popularność. W młodości przez jakiś czas zajmował się modelingiem, a do teledysku trafił za sprawą swojej mamy, która pracowała przy produkcji hitowego teledysku. Mario został tzw. „gwiazdą jednego teledysku”.

Następne lata chłopak próbował jeszcze swoich sił w show-biznesie, a przez jakiś czas swoje życie zawodowe wiązał z muzyką elektroniczną i próbował swoich sił jako DJ. W sieci znany jest jego utwór „Dust” oraz album "Kyseesh".

Obecnie Marlo Snellman zajmuje się gotowaniem i pracuje jako szef kuchni w restauracji w Paryżu. Jednak to nie jedyna jego pasja obok muzyki i gotowania 35-latek uwielbia spędzać czas na wędkowaniu. Zobaczcie aktualne zdjęcia chłopaka z teledysku Bomfunk MC’s "Freestyler"!

Marlo Snellman zasłynął jako dzieciak z teledysku Bomfunk MC’s "Freestyler".

Mężczyzna obecnie jest szefem kuchni w Paryżu.

Oprócz gotowania pasją Marlo Snellmana jest wędkowanie.

