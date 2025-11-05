Roch Royens dorastał w cieniu znanych rodziców, którzy od lat są częścią świata show-biznesu. Sam jednak zawsze trzymał się od niego z dala, nie szukał rozgłosu ani nie próbował wykorzystać rodzinnego nazwiska do zrobienia kariery. Ceni spokój i prywatność, dlatego rzadko pojawia się publicznie. Od czasu do czasu można go jednak zobaczyć u Kayah i Rinke Rooyensa. Jak dziś wygląda 26-latek?

Kayah i Rinke Rooyens doczekali się syna

Kayah i Rinke Rooyens poznali się w 1998 roku na planie programu TVN "To było grane". On był reżyserem, ona gospodynią show. Niemal natychmiast między nimi zaiskrzyło. Wokalistka opowiadała w wywiadach, że od pierwszego spotkania poczuła coś wyjątkowego.

To była miłość od pierwszego wejrzenia. Po raz pierwszy zobaczyłam go, jak stał na ulicy pod studiem. Spojrzałam na niego przez szybę taksówki i powiedziałam sobie: ten mówiła na łamach magazynu VIVA!.

Jeszcze tego samego roku para wzięła ślub, a już rok później na świecie pojawił się ich jedyny syn. Mały Roch przewrócił ich życie do góry nogami, jednak oboje bardzo dobrze odnajdywali się jako rodzice. Skrzętnie chronili swoją prywatność, a każdą wolną chwilę poświęcali ukochanemu synkowi. Jednak po czterech latach od narodzin chłopca ich małżeństwo przeżyło poważny kryzys i podjęli decyzję o rozstaniu.

Okazało się, że byliśmy z Kayah zbyt podobni, żeby wytrzymać ze sobą pod jednym dachem. Oboje mamy silne charaktery, musimy postawić na swoim, ani ze mną, ani z nią nie jest łatwo wytrzymać. Kiedy Roch miał 4 lata, doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, jak się rozstaniemy dla dobra naszego syna. To była strasznie trudna decyzja. Przede wszystkim była to dla mnie porażka, że nie zdołaliśmy tego przezwyciężyć, że nie potrafiliśmy się dogadać mówił Rinke Rooyens w rozmowie z VIVĄ!.

Relacja Kayah i Rinke jest doskonałym przykładem na to, że można utrzymywać dobre relacje po rozstaniu. Mimo, że rozwiedli się lata temu, nadal się przyjaźnią i darzą ogromnym szacunkiem. Łączy ich przecież syn, który jest już dorosłym mężczyzną. Jak dziś wygląda 26-letni Roch?

Tak dziś wygląda syn Kayah i Rooyensa

Roch Rooyens rzadko pokazuje się w towarzystwie znanych rodziców, ceni sobie bowiem spokojne życie z dala od blasku fleszy. Choć on sam unika rozgłosu, od czasu do czasu można go zobaczyć na zdjęciach publikowanych przez jego bliskich.

Rinke z dumą opowiadał w wywiadach o synu, podkreślając jego wrażliwość i ogromną kreatywność. Jak można przeczytać w publikacjach internetowych, dziś 26-letni Roch zawodowo wspiera swojego ojca w jego projektach. Oto, jak dziś wygląda syn piosenkarki i producenta telewizyjnego.

