Dominika Gwit wkrótce zostanie mamą. Przed porodem koledzy przygotowali dla niej niespodziankę! 

J oanna Jarmołowicz już wkrótce zostanie mamą! Gwiazda serialu "M jak miłość" kilka miesięcy temu zdradziła fanom, że razem ze swoim partnerem, Janem Królikowskim spodziewają się pierwszego dziecka. Szybko okazało się, że przyszli rodzice poznali już płeć maleństwa. Joanna Jarmołowicz w rozmowie z portalem plejada.pl zdradziła, że urodzy syna! Portal poinformował również, że poród zaplanowany jest na wrzesień! Wygląda więc na to, że narodziny pierwszego dziecka gwiazdy "M jak miłość" zbliżają się naprawdę wielkimi krokami! Joanna Jarmołowicz pochwaliła się dużym brzuszkiem Joanna Jarmołowicz przygotowuje się już do roli mamy. Ostatnio razem z przyjaciółkami świętowała baby shower. Teraz gwiazda "M jak miłość" pokazała, jak wygląda tuż przed porodem! Aktorka ma już duży brzuszek! Joanna Jarmołowicz opublikowała śmieszne zdjęcie, na którym pozuje razem ze swoim partnerem. Internauci byli zachwyceni wyglądem przyszłej mamy. - Pięknie wyglądasz Asiu! 😍😍 - Cudowne zdjęcie😍💪🐾 - Mega fota!🔥 - piszą fani. Zobaczcie sami, jak tuż przed narodzinami dziecka prezentuje się aktorka! Gwiazda "M jak miłość" już wkrótce dołączy do grona szczęśliwych mam! Przypominamy, że w ostatnim czasie mamami zostały Ewa Farna, Agnieszka Kaczorowska, Agnieszka Sienkiewicz oraz Natalia Klimas. Teraz oprócz Joanny Jarmołowicz na swoje pociechy czekają również Otylia Jędrzejczak, Ania Bardowska oraz Joanna Krupa. Zobacz także: Joanna Krupa zdradziła, ile przytyła w ciąży! Trudno w to uwierzyć Joanna Jarmołowicz pokazała duży ciążowy brzuszek. Wyświetl ten post na Instagramie. ...