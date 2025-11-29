Po ponad dwóch dekadach związku Krzysztof Hulboj i Janja Lesar ogłosili rozstanie. Informacja ta wyszła na jaw za sprawą wywiadu, którego Janja udzieliła mediom. Tancerka podkreśliła, że jest to „przerwa”, a nie definitywne zakończenie. Jednocześnie przyznała, że po raz pierwszy chce pobyć sama.

Mój związek po prostu trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama. Miłości są bardzo różne. Wiem, że moja miłość, którą dzielę z Krzysztofem, nie jest warunkowa. (…) Chcę tak pierwszy raz w życiu mówiła w rozmowie dla Kozaczka.

W tle tej decyzji pojawiły się plotki o relacji Lesar z Katarzyną Zillmann.

Co łączy Janję Lesar i Katarzynę Zillmann?

Spekulacje nasiliły się po wspólnych występach Janji Lesar i Katarzyny Zillmann w programie „Taniec z gwiazdami”. Na parkiecie nie brakowało bliskości - ich gorące układy i pocałunki rozbudziły wyobraźnię widzów. W tym czasie obie pozostawały w związkach: Zillmann z Julią Walczak, Lesar z Krzysztofem Hulbojem. Po ogłoszeniu rozstania Zillmann i Walczak, fani zaczęli snuć domysły o nowej relacji. W rozmowie z dziennikarzami Lesar przyznała, że miała wcześniej "epizody z kobietami", co tylko wzmogło zainteresowanie jej relacją z Zillmann. Sama przyznała w rozmowie z Kozaczkiem:

Tego nie będę ukrywać, bo wydaje mi się, że to wszyscy widzieli. (...) To nie jest tak, że usiadłyśmy i mówimy: ''Fajna jesteś, może coś tego'', tylko taniec przechodzi przez ciało, a przez ciało przechodzą emocje i to zauroczenie nie było ze strony pozaparkietowej, tylko raczej z parkietu na zewnątrz troszkę. Myślę, że jest duża sympatia, która wykracza poza granice ''jesteśmy przyjaciółkami'', ale trzeba trochę czasu. (...) Emocje taneczne są podobne do miłości i nigdy nie wiesz, czy to emocje taneczne, czy coś jest na rzeczy. Sama jestem ciekawa, co będzie

Krzysztof Hulboj odreagowuje po rozstaniu z Janją Lesar

Krzysztof Hulboj nie odniósł się publicznie do sytuacji, ale pozostaje aktywny w mediach społecznościowych. Wkrótce po ogłoszeniu rozstania z Janją Lesar był w warszawskim klubie Spatif, gdzie bawił się w towarzystwie Ady Fijał - aktorki i jego byłej partnerki z programu „Taniec z gwiazdami”.

Nie zakończyło się na jednym wieczorze. Już następnego dnia Krzysztof Hulboj i Ada Fijał spotkali się ponownie, tym razem w kawiarni na terenie Warszawy. Mimo licznych spekulacji Krzysztof Hulboj nie komentuje publicznie swojego życia prywatnego.

