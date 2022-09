Tak Anna Lewandowska bawiła się z okazji urodzin! Ten taniec to hit sieci [WIDEO]

Już niedługo Klara Lewandowska będzie świętowała swoje 2. urodziny. Od tygodni plotkuje się, że dziewczynka niebawem doczeka się rodzeństwa. Plotka głosi, że Anna Lewandowska jest w ciąży. Jaka jest prawda? Żona Roberta Lewandowskiego opublikowała na Instagramie zdjęcie, które nie zostawia wątpliwości. Zobaczcie poniżej! Anna Lewandowska jest w ciąży? Lewandowscy nie ukrywają, że myślą czasem o drugim dziecku. Na razie jednak pochłonięci są swoimi zawodowymi zobowiązaniami. Robert wciąż jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Z kolei Ania z powodzeniem rozkręca swoje interesy. Czy mimo wszystko znajdą czas na drugie dziecko? Zobacz także: Nie uwierzycie, co zrobiła Klara! Anna Lewandowska musi być z niej dumna Modna odzież dla kobiet w każdym wieku? Sprawdź rabaty na stronie ORSAY promocje . Plotki o tym, że Anna Lewandowska jest w ciąży, pojawiły się w mediach już jakiś czas temu. Potwierdzeniem tych doniesień miał być między innymi fakt, iż trenerka ostatnio często pozuje w luźnych ciuchach i zasłania brzuch. Do tej pory Lewandowscy milczeli na ten temat. Jednak teraz Ania postanowiła chyba rozwiać wszelkie wątpliwości publikując na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w bikini. Patrząc na nie nie mamy wątpliwości: Klara nie będzie miała chyba na razie rodzeństwa. Brzuszek Ani Lewandowskiej jest bowiem idealnie płaski! Zazdrościcie jej takiej figury? Wyświetl ten post na Instagramie. It was a busy day with a photo shoot for my next project 💫 Sunday, end of the weekend. So what now? Maybe Summer Shape with👙 @diet_training_by_ann app ?💫...