Anna Lewandowska w dniu 34. urodzin pisze o "olbrzymich zmianach"! Pokazała zdjęcia 

Marina świętuje pierwsze urodziny swojego synka Liama. Z tej okazji urządziła huczne przyjęcie, na którym zjawiło się sporo sławnych osób, wśród których byli również Anna i Robert Lewandowscy wraz z córeczką Klarą. Gdy Marina pokazywała na Instastories nagrania z imprezy, przez przypadek zaprezentowała światu... twarz Klary, która jest pilnie strzeżoną tajemnicą od narodzin dziewczynki! Twarz Klary Lewandowskiej na nagraniu Mariny Marina została mamą rok temu, 30 czerwca . Od momentu narodzin swojego synka poszła w ślady Lewandowskich i nie pokazuje jego twarzy. W ten sposób gwiazdy chronią prywatność swoich dzieci. Niestety, pokazując nagrania z urodzin, Marina najwyraźniej zapomniała o zasadach Ani i Roberta, przez co prawie 670 tys. osób (tylu followersów ma gwiazda) mogło zobaczyć twarz Klary. Nagranie szybko zniknęło z Instagramia Mariny, ale czy to wystarczy, by Lewandowscy nie obrazili się na gwiazdę? Reakcja Anny Lewandowskiej Anna Lewandowska najwyraźniej nie przejęła się tym, co zrobiła Marina. Gwiazda właśnie opublikowała zdjęcie z kobiecą częścią urodzinowej imprezy Liama i na fotografii widać również Marinę. Przy okazji Anna Lewandowska dodała opis w duchu "girl power", który świadczy o tym, że nie jest obrażona na swoją przyjaciółkę. W kobietach jest siła💪, a razem potrafimy być jeszcze silniejsze i jeszcze bardziej wyjątkowe🙌 - napisała Anna Lewandowska. Wyświetl ten post na Instagramie. Girl power, together we can be even stronger and more unique! The challenge #youareunique is on...