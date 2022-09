Anna Lewandowska zaszalała w swoje urodziny! Sprawiła sobie wyjątkowy prezent

Anna Lewandowska ma tatuaż! Najnowsze fotki z wakacji Lewandowsk ich zdradziły mały sekret Ani! Jak do tej pory nie zauważyliśmy, że trenerka jest wytatuowana! Na żadnym z jej dotychczasowych zdjęć w bikini nie dało się dostrzec tatuażu. Czyżby był nowy? A może Anna Lewandowska woli zachować tę informację dla siebie? Nigdy nie zdradziła, że ma tatuaż. Czy jest on dla niej bardzo osobisty? A może to... błąd młodości? ;) Polecamy: Co warto wiedzieć zanim zrobisz pierwszy tatuaż? Jaki tatuaż ma Anna Lewandowska? Anna Lewandowska ma tatuaż po biustem na linii stanika. Dopatrzyliśmy się go na zdjęciach, na których Ania, kąpiąc się w morzu, podnosi ręce do góry, aby poprawić włosy. Co przedstawia tatuaż Lewandowskiej? Prawdopodobnie to napis. Jednak zdjęcia zostały wykonane z takiej odległości, że ciężko go rozczytać. Przypuszczamy, że to jakieś hasło motywujące. Być może "Never give up", które często pojawia się u Lewandowskiej? Lubisz hasła motywujące? Zobacz tę wyjątkową koszulkę! A może to... wyznanie miłości Robertowi? ;) Jak myślicie? Zobacz też: Robert Lewandowski odebrał klucze do aparatamentu w Warszawie. Zobaczcie, jak to wyglądało od kulis! WIDEO. Zobacz także: tatuaż polinezyjski Anna Lewandowska ma tatuaż po biustem! Wiedzieliście o tym? To napis. Jakieś pomysły, co mówi? Chcesz wyglądać jak Anna Lewandowska? Polecamy podobną górę od bikini!