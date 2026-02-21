Przedstawiciele Teatru Wybrzeże przekazali bardzo smutną wiadomość. Opublikowali na Facebooku informację o śmierci Mirosława Kawczyka. Aktor miał 72 lata.

Droga zawodowa Mirosława Krawczyka

Mirosław Krawczyk miał na swoim koncie role w wielu hitowych produkcjach. Popularność przyniosły mu role m.in. w serialach: "Na Wspólnej", "Lokatorzy", "Pierwsza miłość" czy "Sąsiedzi". Prywatnie był ojcem aktora Mikołaja Krawczyka.

Niestety, dziś Teatr Wybrzeże poinformował o śmierci Mirosława Krawczyka.

Z przykrością informujemy o śmierci wybitnego aktora Mirosława Krawczyka. Po studiach w krakowskiej PWST trafił do Teatru Śląskiego w Katowicach, dla kina odkrył go Janusz Kidawa. Zdobyte doświadczenia pozwoliły mu wypracować rozpoznawalny styl oparty na precyzji, uważności i głębokim rozumieniu postaci. Z naszym teatrem związał się w 1986 roku, a ostatnim wspólnym spektaklem były ''Powarkiwania Drogi Mlecznej''. Stworzył szereg wyjątkowych kreacji, obejmujących zarówno repertuar klasyczny, jak i współczesny, m.in. w ''Balladynie'', ''Hamlecie'', ''Wesołych Kumoszkach z Windsoru'', ''Karmaniola, czyli od Sasa do Lasa'' czy ''Mary Page Marlowe'' czytamy na Facebooku.

Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu. dodali przedstawiciele Teatru Wybrzeże.

W życiu prywatnym Mirosław Krawczyk był mężem aktorki Marii Mielnikow i ojcem Mikołaja Krawczyka, również aktora. Rodzina Krawczyków od lat związana jest ze środowiskiem artystycznym.

Internauci zasmuceni po śmierci uwielbianego aktora

Pod wpisem, w którym Teatr Wybrzeże przekazał informację o śmierci Mirosława Krawczyka od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Przykra wiadomość. Wyrazy współczucia dla Rodziny

Serdeczne Współczucia dla Rodziny Przyjaciół i Bliskich komentują internauci.

My również przekazujemy rodzinie Mirosława Krawczyka najszczersze wyrazy współczucia.

Zobacz także: